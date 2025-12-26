După ce Nicolae Ceaușescu a fugit cu elicopterul și manifestanții au ocupat sediul Comitetului Central al PCR, Ion Iliescu a devenit președintele Frontului Salvării Naționale (FSN), a apărut public la balcon și a anunțat că poporul a preluat puterea.

Doru Mărieș a povestit, într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, momentul în care „a înnebunit piața“, iar cei care voiau să preia conducerea, de teamă că pierd puterea, au început „diversiunea“.

„Cheia zilei de 22 decembrie e când Ion Iliescu a ieșit în balconul de la Comitetul Central și a spus „Stimați tovarăși!“. Lumea a început să scandeze „Nu suntem tovarăși! Fără comuniști!“. În momentul ăla ei au realizat că pierd puterea și au dat drumul la diversiune“, a spus Doru Mărieș.

„Se mai strigase și pe lumină, cât am fost în piață“, a completat Val Vâlcu.

„S-a strigat, dar când a spus „Stimați tovarăși“, în momentul ăla a înnebunit piața. Au intrat oamenii în panică, iar ei au pus planul doi în acțiune“, a adăugat Doru Mărieș.

