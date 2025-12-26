€ 5.0890
DCNews Stiri Cheia zilei de 22 decembrie 1989, la Revoluție. Momentul în care „a înnebunit piața“ și „a început diversiunea“ / video
Data actualizării: 09:45 26 Dec 2025 | Data publicării: 09:27 26 Dec 2025

EXCLUSIV Cheia zilei de 22 decembrie 1989, la Revoluție. Momentul în care „a înnebunit piața“ și „a început diversiunea“ / video
Autor: Ioan-Radu Gava

romanii la revolutia din 1989 Foto: Agerpres
 

Doru Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie, a spus care este „cheia zilei“ de 22 decembrie 1989.

După ce Nicolae Ceaușescu a fugit cu elicopterul și manifestanții au ocupat sediul Comitetului Central al PCR, Ion Iliescu a devenit președintele Frontului Salvării Naționale (FSN), a apărut public la balcon și a anunțat că poporul a preluat puterea.

Doru Mărieș a povestit, într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, momentul în care „a înnebunit piața“, iar cei care voiau să preia conducerea, de teamă că pierd puterea, au început „diversiunea“.

„Cheia zilei de 22 decembrie e când Ion Iliescu a ieșit în balconul de la Comitetul Central și a spus „Stimați tovarăși!“. Lumea a început să scandeze „Nu suntem tovarăși! Fără comuniști!“. În momentul ăla ei au realizat că pierd puterea și au dat drumul la diversiune“, a spus Doru Mărieș.

„Se mai strigase și pe lumină, cât am fost în piață“, a completat Val Vâlcu.

„S-a strigat, dar când a spus „Stimați tovarăși“, în momentul ăla a înnebunit piața. Au intrat oamenii în panică, iar ei au pus planul doi în acțiune“, a adăugat Doru Mărieș.

