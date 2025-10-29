€ 5.0829
Data actualizării: 22:10 29 Oct 2025 | Data publicării: 21:52 29 Oct 2025

EXCLUSIV Lovitura asupra unui animal costă 35 de lei? Protest pentru cățelușa Katya și reacția polițiștilor. Mărturia lui Tudor-Tim Ionescu
Autor: Iulia Horovei

katya tudor tim ionescu Cățelușa Katya/ Tudor-Tim Ionescu. Colaj DCNews. Sursa foto: Agerpres
 

Cazul cățelușei Katya, bătută cu cruzime de stăpânul său, a provocat un val de indignare în rândul oamenilor, după ce instituțiile statului au returnat animalul unui presupus prieten al agresorului, determinând mai multe persoane să iasă la protest.

Tudor-Tim Ionescu a participat marți, alături de mai multe persoane, la un protest generat de cazul cățelușei Katya, bătută cu cruzime de stăpânul său. Opinia publică s-a revoltat după decizia luată de instituțiile statului de a returna animalul unui presupus prieten al stăpânului violent. 

„Am văzut în spațiul online că se organizează niște oameni să facă un protest în fața restaurantului unde este proprietar acest individ. Eu am considerat că nu are niciun sens un astfel de protest, pentru că nu rezolvă nimic. În schimb, revolta împotriva Serviciului de Protecție a Animalelor București a fost și este în continuare la cote maxime, din partea mea și din partea multora, după cât se vede din spațiul online. Ei sunt cei care au vulnerabilizat și au sabotat această anchetă”, a spus el, în exclusivitate pentru DCNews.

Polițiști și jandarmi revoltați de imaginile violente 

Protestul a avut loc în fața Secției 2 de Poliție din Capitală, sediul Serviciului de Protecție a Animalelor regăsindu-se în aceeași clădire. Tudor Tim Ionescu a spus că polițiștii din cadrul secției respective, dar și jandarmii ajunși la fața locului pentru a supraveghea situația și a asigura ordinea publică, au fost „consternați” de imaginile cu bătaia pe care individul i-a acordat-o cățelușei. Mai mult, unul dintre polițiști nu a reușit să vizioneze filmarea integral, spunând că are, și el, mai mulți câini. 

„Sincer, am crezut că voi rămâne singur, dar au venit nu mai puțin de 30 de persoane. Au venit și jandarmii, care au fost foarte politicoși cu noi. Nu s-a pus niciodată problema vreunei atitudini necorespunzătoare - nici de partea lor, nici de partea noastră.

Am discutat și cu polițiștii din cadrul Secției 2. Au ieșit când au văzut oameni în fața secției, iar noi le-am arătat, pur și simplu, filmarea. Le-am arătat și celor 2 jandarmi și celorlalți 4-5 polițiști filmarea cu individul care-și lovește de 14 ori în cap cățelul și toți, la unison, au avut o reacție de la mirare, la supărare, că așa ceva nu se poate, este inacceptabil. Iar un polițist dintre ei nu a putut să se uite până la final, pentru că a zis că are căței acasă: Nu înțeleg cum poate să facă cineva așa ceva! Polițiștii au fost și ei consternați”, a povestit el.

Moment stânjenitor în fața Poliției: Au fost invitați la dialog, apoi li s-a refuzat accesul

Apoi, jandarmii au invitat doi participanți să discute cu reprezentanții Serviciului de Protecție a Animalelor, însă, după câteva minute, cei din urmă s-au răzgândit și nu le-au mai permis accesul. Momentul a fost descris de Tudor-Tim Ionescu ca fiind „simpatic și amar”.

„Am intrat eu și încă o persoană. Am dat cărțile de identitate, iar după două-patru minute s-a întors jandarmul, vizibil stânjenit, să ne spună că au revenit asupra deciziei și nu ne mai primesc. I-am mulțumit pentru intenție. Anticipam cumva că se va întâmpla acest lucru, pentru că întrebările noastre nu au un răspuns, nu există un răspuns legal, juridic, etic, moral. Ăsta a fost protestul de ieri”, a mai spus acesta.

Ar trebui ca cei doi polițiști să cunoască măsuri disciplinare în acest caz, mai spune Tudor, întrucât „ceea ce au făcut acolo ne face să credem că a fost premeditat pentru a-l face scăpat pe acest proprietar”.

Cât înseamnă un pumn dat unui animal? 

El a punctat gravitatea cazului printr-o analogie tristă, dar raportată la realitatea din țara noastră: „O amendă de 500 lei împărțită la 14 lovituri înseamnă 35 de lei. A-ți lovi de 14 ori câinele în cap nu e nicio problemă, trebuie să plătești doar 35 de lei per lovitură - asta ne-au transmis cei doi polițiști”.

