Horia Brenciu, prins în haosul cauzat de conflictul Pakistan - Afganistan: "Doar la televizor mai vezi lucruri similare"

"Azi trebuia să ajung acasă. După o vacanță, cu a mea familie, cu toții trebuia să intrăm pe ușă și să pupăm pisicile. Dar n-a fost așa…

Cursa liniilor malaeziene, MH0160, care a plecat ieri seară din Kuala Lumpur spre Doha, s-a întors din drum, după aproape 3 ore parcurse, din cele 6 și 45 minute, prevăzute. În Doha ne aștepta ultimul avion care ne-ar fi dus la București.

Pe drumul de întoarcere, spre Kuala Lumpur, comandatul aeronavei nu ne-a dat nicio explicație. Nimeni nu a făcut-o. Printre pasageri se speculau incidente legate de Israel, de Iran și chiar de Statele Unite care ar fi implicat posibile atacuri aeriene…

Ceva mai târziu a venit o altă ipoteză: Pakistan și Afganistan sunt într-un conflict major care a atins cote extrem de periculoase. Cel puțin, așa zice Al Jazeera la care mă uit acum, dintr-o cameră de la etajul 25, într-un hotel din Kuala Lumpur, unde cu toții am fost aduși cu un bus, în toiul nopții.

Am apucat să dormim pe furate și între timp căutam o cale de întoarcere în țară… Sper s-o găsim în timp util ca să nu periclitam prea mult, celor mici sau fetelor mari, cele programate în țară", a povestit Horia Brenciu într-o postare pe Facebook.

"Doar la televizor mai vezi lucruri similare..."

"E prima data când ni se întâmpla asta. Doar la televizor mai vezi lucruri similare... Caut să nu fiu afectat prea mult și mă gândesc cât de bine o să fie atunci când o să ajungem acasă.

Cu câtă ușurință poate devia un război destinele oamenilor. Și nu e vorba de câteva zeci, ci sute, mii de oameni. Cu siguranță au fost multe alt zboruri afectate de incident. Totul se poate schimba cât ai zice pește… din zbor.

Tuturor din țară, sănătate și prietenilor noștri care ne așteaptă, multă răbdare, înțelegere și optimism", a transmis artistul.

Conflict major între Pakistan şi Afganistan

Afganistanul a atacat joi poziţii pakistaneze de-a lungul frontierei disputate, ucigând 55 de soldaţi pakistanezi şi ocupând posturi în regiunea de frontieră, a anunţat Ministerul Apărării din Afganistan într-un comunicat pe X. Acesta a mai precizat şi că opt combatanţi afgani au fost ucişi în timpul luptelor şi 11 răniţi. De asemenea, au fost răniţi şi 13 civili, potrivit sursei citate.

Preşedintele Pakistanului Asif Ali Zardari a declarat că răspunsul forţelor armate a fost complet şi hotărât şi că ţara sa nu va face concesii privind pacea şi integritatea teritorială. Ministerul Informaţiilor din Pakistan a declarat că 133 de combatanţi talibani au fost ucişi în lovituri de răspuns care au distrus depozite de arme, tancuri şi instalaţii militare, potrivit dpa. Ministrul informaţiilor, Attaullah Tarar, a precizat că loviturile aeriene au vizat "ţinte ale apărării talibane afgane" la Kabul, Kandahar şi în provincia frontalieră Paktia.

Autorităţile talibane au anunţat în schimb vineri noi lovituri "la scară mare asupra poziţiilor soldaţilor pakistanezi".

Atacul forţelor afgane de la frontieră de joi are loc după lovituri aeriene pakistaneze de weekendul trecut în provinciile Nangarhar şi Paktika, prezentate de Islamabad drept un răspuns la atentate sinucigaşe în Pakistan.