FOTO Cum arată acum, la 24 de ani, ”cea mai frumoasă fetiță din lume”

Thylane Blondeau a fost surprinsă la Săptămâna Modei de la Paris, fanii fiind încântați de apariția ei. Modelul a fost văzut, în afara show-ului Miu Miu, purtând un costum din lână maro cu un pulover cu decolteu în V, de culoare crem, afișând un machiaj discret.

FOTO

Thylane Blondeau urca pe podium încă de la vârsta de patru ani, câștigând bani ca model pentru Jean Paul Gaultier. Ea a fost observată întâmplător, într-un grup de copii.

De atunci ea a devenit celebră în toată lumea, iar la vârsta de 6 ani a fost desemnată neoficial ”cea mai frumoasă fetiță din lume”. Părinții ei sunt fostul fotbalist Patrick Blondeau și prezentatoarea TV Véronika Loubry.

Cum arăta Thylane Blondeau când era copil:

A lucrat pentru branduri celebre, precum Chanel, Miu Miu, Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren și Hugo Boss. Thylane are aproape șapte milioane de urmăritori pe Instagram. În pofida atenției primite, ea a declarat, într-un interviu pentru The Telegraph în anul 2018, că este ”doar o ființă umană”.

Thylane Blondeau criticată că și-ar fi făcut operații estetice

Însă Thylane Blondeau atrage și critici. Când era mică, mesajele negative erau îndreptate către mama ei, dar acum este criticată direct. Recent, ea a răspuns zvonurile care spun că și-a făcut mai multe intervenții estetice, cu scopul de a-și îmbunătăți aspectul feței.

Pe Instagram Stories, ea a precizat că este ”obosită” de aceste acuzații.

”Știu că în această generație oamenii tind să facă lucruri foarte devreme, dar eu nu am făcut nimic. Poți să te uiți la poze cu mine de când eram mai tânără și vezi că nimic nu s-a schimbat. Oamenii adoră să compare și să inventeze lucruri, dar doar pentru că port machiaj sau folosesc un creion pentru buze nu înseamnă că mi-am făcut buzele sau fața. La un moment dat, trebuie să încetăm cu asta. Și, sincer, de când aveam 10 ani oamenii spuneau că mi-am făcut ceva la față, e timpul să încetăm”, a spus Thylane Blondeau.