Cum a petrecut Cristina Ciobănașu de ziua ei. VIDEO

Actrița, care se bucură de un real succes pe plan profesional, a început petrecerea încă de aseară și a împărtășit momentele fericite cu fanii ei pe rețelele sociale.

Cristina a apărut într-o rochie neagră, strâmtă, purtând un tort în mână. Machiajul a fost discret, iar coafura cu bucle i-a pus în evidență trăsăturile. În miez de noapte, actrița a suflat în lumânările tortului și a postat un videoclip pe Instagram cu mesajul: „Level 29 unlocked (Nivelul 29 deblocat)”.

Fanii și colegii de platou, printre care Dima Trofim și Alexia Talavutis, i-au transmis imediat urări de „La mulți ani!”.

Nelipsit a fost și iubitul Cristinei, Alexandru Mureșan, un medic stomatolog din Cluj-Napoca, alături de care trăiește o poveste de dragoste discretă și împlinită. Cei doi formează un cuplu de aproape patru ani și au demonstrat o conexiune profundă, bazată pe înțelegere și sprijin reciproc. În ciuda diferențelor de domeniu profesional, Cristina și Alexandru au reușit să își armonizeze programele și să petreacă timp de calitate împreună.

Familia, mereu aproape

Cristina Ciobănașu are o familie modestă, dar extrem de unită, care a sărbătorit alături de ea această zi specială. Actrița a mai demonstrat cât de apropiată este de cei dragi atunci când, recent, și-a sărbătorit fratele mai mic, Tudor Ciobănașu, care a împlinit 26 de ani.

Într-o postare emoționantă, Cristina i-a transmis: „Tu ai tot crescut, ești adult în toată regula, dar eu o să te văd întotdeauna gogoșica mea și o să te protejez și veghez cât o să fiu prin preajmă”.

La 29 de ani, Cristina Ciobănașu se bucură de o carieră solidă în televiziune și film, fiind una dintre cele mai cunoscute actrițe din România. Aniversarea ei a fost astfel un prilej de reflecție și bucurie, atât pentru ea, cât și pentru cei care îi urmăresc activitatea.