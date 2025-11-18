€ 5.0859
Ilona Brezoianu a născut: primele imagini cu bebelușul
Data actualizării: 23:07 18 Noi 2025 | Data publicării: 23:06 18 Noi 2025

Ilona Brezoianu a născut: primele imagini cu bebelușul
Autor: Alexandra Curtache

bebelus Ilona și Ril Foto: Instagram
 

Ilona Brezoianu a publicat primele imagini cu bebelușul ei, venit pe lume în urmă cu doar câteva ore.

Ilona Brezoianu radiază de fericire în cea mai nouă postare de pe rețelele sociale, în care își prezintă pentru prima dată bebelușul abia născut. După ce în luna mai anunța că va deveni mamă, ziua de 18 noiembrie a adus pentru actriță și partenerul ei, Andrei Ril, cel mai prețios dar.

„Am făcut livrarea astăzi... Un pachețel blonduț de nota 10. A fost cea mai frumoasă zi a noastră. A mea și a lui @ril_andrei”, a scris actrița în mesajul care a emoționat comunitatea online.

Ilona a ținut să transmită mulțumiri echipei medicale care a asistat-o la naștere și a descris momentul în care și-a ținut copilul în brațe drept „cel mai fain din viața mea”. Mesajul s-a încheiat cu o declarație tandră pentru partenerul ei: „Te iub @ril_andrei”.

 
 
 
 
 
Vezi această postare pe Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O postare distribuită de I L O N A (@ilona_brezoianu)

Cum vede actrița rolul de mamă

Înainte cu câteva luni de marele eveniment, Ilona Brezoianu vorbea deschis despre emoțiile și așteptările legate de maternitate. Actrița mărturisea atunci că, deși viața ei se va schimba radical, se simte pregătită și încrezătoare.

„E normal să simți că se schimbă ceva, dar încerc să fiu optimistă. O să fie bine, o să am ajutor din partea părinților mei și nu am emoții că nu mă voi descurca. Soțul meu e foarte încântat și vrea să mă susțină, așa că nu îmi fac griji că o să fie greu”, declara Ilona.

Sprijinul familiei, dar mai ales entuziasmul partenerului, par să îi ofere actriței liniștea necesară pentru a aborda cu încredere acest nou început.

Reacția lui Capet: „S-a livrat nepotu’ azi!”

Printre primele reacții la fotografiile publicate de Ilona s-a numărat și cea a lui Capet, prieten apropiat al cuplului, care a redistribuit imaginile cu un mesaj plin de umor și emoție.

„S-a livrat nepotu’ azi! Laica mea cu Andrei Ril au făcut pui de om... au mermelit ei ce au mermelit acolo și a ieșit o bijuterie de pui de om. Să ne trăiască sănătos!”, a scris acesta pe Instagram.

Mesajul său a adunat rapid reacții și felicitări, completând valul de bucurie care a cuprins comunitatea online.

Un nou început pentru Ilona Brezoianu

Proaspăta mămică se bucură acum de primele ore alături de micuțul său și trăiește, după cum mărturisește, cea mai frumoasă perioadă din viață. Fanii, colegii de breaslă și prietenii au felicitat-o în număr impresionant, iar imaginile publicate au devenit rapid virale.

Pentru Ilona Brezoianu, această zi marchează un capitol nou și plin de emoție, pe care actrița l-a împărtășit cu sinceritate și bucurie cu cei care o urmăresc.

ilona brezoianu
bebelus
