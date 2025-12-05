€ 5.0919
Anita Petruescu a strălucit în primul LIVE de la Vocea României 2025. Irina Rimes: „O să te votez!"
Data actualizării: 23:42 05 Dec 2025 | Data publicării: 22:41 05 Dec 2025

Anita Petruescu a strălucit în primul LIVE de la Vocea României 2025. Irina Rimes: „O să te votez!”
Autor: Alexandra Curtache

anita petruescu Foto: Captură video
 

În prima ediție LIVE a sezonului, Anita Petruescu, concurenta din echipa lui Smiley, a oferit una dintre cele mai emoționante interpretări ale serii, cucerind atât publicul, cât și jurații cu piesa „De-ai fi tu salcie la mal”.

Anita Petruescu a urcat pe scenă cu sensibilitate și forță vocală, iar interpretarea ei a fost descrisă de antrenori drept una dintre cele mai bune din concurs. Publicul a reacționat în picioare, iar mesajele de susținere au început să curgă imediat după prestație.

Irina Rimes, declarație fermă: „Ești una dintre vocile mele preferate”

Irina Rimes nu doar că a lăudat talentul Anitei, dar a anunțat în direct că o va vota:

„Eu chiar o să te votez, tare îmi doresc să ajungi în finală. Ești una dintre vocile mele preferate, chiar din toate sezoanele de la Vocea României. Sincer, fiind un om pentru tine, ar fi să te aud pe scenele internaționale. După Vocea României, acolo ți-e locul. Ești extraordinară!”

Artista a subliniat că vocea Anitei poate depăși barierele competiției și poate deveni relevantă în industria muzicală internațională.

Inocența și vocea Raisei Radu au calificat-o prima în echipa Irinei la „Vocea României 2025"

Smiley: „E o voce care mă inspiră”

Vizibil emoționat și mândru, Smiley a explicat alegerea muzicală, dar și legătura momentului cu dispariția compozitorului Horia Moculescu:

„Ești o voce bună în toate sezoanele de la Vocea României. Am ales piesa asta pentru că e un evergreen și pentru că cred că îi faci cinste și piesei, și compozitorului. E o voce care mă inspiră, care mă vuduie și mă face să mă mir de fiecare dată. Cred că ai adus un suflut nou, binevenit.”

Acesta a mărturisit că își dorește ca publicul să aprecieze interpretarea la adevărata ei valoare.

Anita, copleșită de emoție

Concurenta a mulțumit, recunoscând că a simțit presiunea unui repertoriu iconic: „Sper că am reușit să îi fac cinste. Cu gândul ăsta am plecat pe scenă. E pentru prima oară când cânt piesa asta, vreodată.”

Prezentatorul Pavel Bartoș a intervenit la final, amintind că voturile sunt decisive în această etapă: „Dacă ea este favorita voastră, trimiteți sms la 1456 cu textul anita.”

Interpretarea Anitei Petruescu a fost, fără dubiu, momentul serii, iar reacțiile antrenorilor indică un potențial finalist puternic. Publicul rămâne acum cel care va decide drumul artistei în cea mai urmărită competiție muzicală a anului. 

