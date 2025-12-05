Ciucu și Bolojan, umăr la umăr la finalul campaniei. Mesaj pentru alegătorii bucureșteni / video

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, și premierul Ilie Bolojan, au transmis un mesaj, vineri seara.
„Am avut o ultimă ședință de campanie. Suntem mobilizați, suntem încrezători, sunt convins că lucrurile vor decurge în condiții foarte, foarte bune. Vă rog, veniți la vot. E un vot important pentru București, e un vot important pentru noi toți. Am încredere că veți vota și cu sufletul, dar și cu mintea, calculat astfel încât să ținem extremismul și populismul în afara Bucureștiului“, a spus Ciprian Ciucu.
„Dragi bucureșteni, duminică e un vot din primul tur. Fiecare vot va fi important. De votul dumneavoastră depinde cum va arăta Bucureștiul în anii următori. O capitală bine administrată înseamnă un oraș care se dezvoltă și o locomotivă pentru țara noastră. După mulți ani în administrație, am încredere că Ciprian Ciucu va face lucruri mari pentru București, așa cum a demonstrat în Sectorul 6. Votul pentru București este votul util, votul pentru Ciprian Ciucu“, a spus Ilie Bolojan, care i-a urat succes candidatului PNL.
