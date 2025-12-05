€ 5.0919
Data publicării: 22:20 05 Dec 2025

Ciucu și Bolojan, umăr la umăr la finalul campaniei. Mesaj pentru alegătorii bucureșteni / video
Autor: Ioan-Radu Gava

Dacă pierde Ciucu se zdruncină și Bolojan. ”Dacă trebuie să duc și povara asta... Sunt conștient” Ilie Bolojan (stânga), candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu (dreapta) - program Bucureștiul pus la punct.
 

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, și premierul Ilie Bolojan, au transmis un mesaj, vineri seara.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, și premierul Ilie Bolojan, au transmis un mesaj, vineri seara, după ultima ședință de campanie.

„Am avut o ultimă ședință de campanie. Suntem mobilizați, suntem încrezători, sunt convins că lucrurile vor decurge în condiții foarte, foarte bune. Vă rog, veniți la vot. E un vot important pentru București, e un vot important pentru noi toți. Am încredere că veți vota și cu sufletul, dar și cu mintea, calculat astfel încât să ținem extremismul și populismul în afara Bucureștiului“, a spus Ciprian Ciucu.

„Dragi bucureșteni, duminică e un vot din primul tur. Fiecare vot va fi important. De votul dumneavoastră depinde cum va arăta Bucureștiul în anii următori. O capitală bine administrată înseamnă un oraș care se dezvoltă și o locomotivă pentru țara noastră. După mulți ani în administrație, am încredere că Ciprian Ciucu va face lucruri mari pentru București, așa cum a demonstrat în Sectorul 6. Votul pentru București este votul util, votul pentru Ciprian Ciucu“, a spus Ilie Bolojan, care i-a urat succes candidatului PNL.

