Dezvăluiri neașteptate despre politicianul PSD găsit mort în propria locuință - FOTO

Este vorba despre Corneliu Braia, unul dintre liderii de bază ai Partidului Social Democrat (PSD) din Valea Jiului. El a fost găsit mort, în propria locuință, iar deocamdată cauza decesului rămâne necunoscută.

Corneliu Braia era viceprimarul oraşului Uricani, din Valea Jiului. Se pare că alerta a fost dată chiar de către colegii acestuia, care s-a fi îngrijorat din cauza faptului că viceprimarul nu a mai venit la primărie, lucru neobișnuit deoarece, potrivit lor, el ar fi anunțat mereu atunci când urma să absenteze. De acesta dată politicianul PSD nu ar fi răspuns nici la telefon, așa că angajații primăriei au sunat la numărul de urgență 112 și au solicitat intervenția autorităților la adresa de domiciliu. Oamenii legii au spart ușa pentru că nu li s-a răspuns și au descoperit corpul neînsuflețit al viceprimarului.

Președintele CJ Hunedoara: Am aflat cu profundă durere de dispariţia fulgerătoare a colegului nostru

Trista veste a fost confirmată și de președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor.

„Am aflat cu profundă durere de dispariţia fulgerătoare a colegului nostru, Corneliu Braia, viceprimarul oraşului Uricani. Plecarea sa atât de timpurie lasă în urmă o tristețe adâncă în inimile tuturor celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el.

Corneliu Braia a fost un om devotat comunității, un coleg respectat și un adevărat sprijin pentru mulți dintre noi. Îi vom păstra vie amintirea și vom rămâne recunoscători pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni. În aceste clipe grele, transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Laurenţiu Nistor, pe pagina sa de Facebook.

Detalii despre viața lui Corneliu Braia, liderul PSD găsit mort

Coreneliu Braia avea 64 de ani și era lider al PSD Uricani. El era considerat un veteran al administrației locale din Uricani, fiind la al șaselea mandat consecutiv în funcția de viceprimar al acestui oraș hunedorean.

Potrivit informațiilor din presa locală, Braia a mers în ultimele zile la serviciu, conform programului zilnic. Politicianul PSD și-ar fi petrecut minivacanța de Ziua Națională în familie și ar fi trebuit să revină la primărie pe 2 decembrie, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Dezvăluirile primarului comunei Schela. Ce urma să facă Braia

Primarul comunei Schela, Constantin Gabriel Deteșan, care locuiește la doar câteva case de casa părintească a viceprimarului Braia, în satul Pajiștea, a dezvăluit că urma să meargă cu acesta la CNI deoarece ambii și-au propus să găsească fondurile necesare pentru repararea drumul spre locuința familiei Braia.

„Nu îmi vine să cred! Am aflat astăzi despre acest deces neașteptat al domnului viceprimar de la Uricani. Era un om deosebit, venea la fiecare două zile la Schela, locuința mamei sale fiind la câteva case de a mea. Mama dansului este foarte în vârstă, dar acesta avea grijă mare de dumneaei. A fost un om, cu adevărat, bun. Trecea la fel de des și pe la mine pe acasă, discutam mult, avea foarte multă experiență în administrația publică și mi-a dat foarte multe sfaturi prețioase. Regret că nu am mai apucat să parcurgem împreună un drum până la București, la CNI, pentru că ne-am propus să găsim soluții pentru a asfalta drumul care duce și spre locuința mamei sale. Din păcate nu am mai apucat. Condoleanțe familiei îndoliate, comunitatea noastră din Schela a pierdut un om, cu adevărat, valoros. Sincere regrete”, a declarat Constantin Gabriel Deteșan, scrie Gorj Online.