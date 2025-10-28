Se cere amânarea închiderii minelor din Valea Jiului! Scrisoare deschisă către Nicușor Dan și llie Bolojan

Procesul de închidere a minelor de cărbune din Valea Jiului ar trebui prelungit cu mai mulţi ani, ţinându-se cont de concluziile formulate de specialiştii în domeniu şi de realităţile din teren, în aşa fel încât să nu fie puse în pericol siguranţa populaţiei şi stabilitatea economică a comunităţilor locale din zonă, se arată într-o scrisoare deschisă transmisă, marţi, preşedintelui României, Nicuşor Dan, şi premierului Ilie Bolojan de către preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

Potrivit documentului, finalizarea lucrărilor de închidere subterană la Exploatarea Minieră (EM) Lonea este 31 decembrie 2025, iar la Exploatarea Minieră (EM) Lupeni, 30 iunie 2026. De asemenea, sfârşitul anului 2028 prevede finalizarea lucrărilor de închidere pentru exploatările miniere Livezeni şi Vulcan.

Care sunt motivele pentru amânarea închiderii minelor

În acest context, preşedintele CJ Hunedoara susţine că, din motive de siguranţă a exploatărilor, activitatea EM Lonea şi EM Lupeni ar trebui prelungită până la 31 decembrie 2028, iar pentru EM Livezeni şi EM Vulcan, până la 31 decembrie 2032.

În scrisoarea deschisă se arată că, în cazul minelor Lonea şi Lupeni, graficul de închidere nu poate fi respectat din cauza lipsei de personal, a materialelor şi a echipamentelor necesare.

"În urma studiilor întocmite de INSEMEX Petroşani şi ulterior de către un expert independent, respectiv Główny Instytut Górnictwa (GIG) din Polonia, termenele de executare a lucrărilor de închidere subterană pentru cele două exploatări miniere sus-menţionate necesită între 4 şi 6 ani cu o activitate pe 4 schimburi şi cu asigurarea materialelor şi echipamentelor necesare desfăşurării acestor activităţi de închidere subterană", conform scrisorii deschise.

De ce nu poate fi respectat graficul lucrărilor de închidere subterană

"Graficul lucrărilor de închidere subterană nu poate fi respectat din cauza lipsei de personal (activitatea desfăşurându-se pe două sau trei schimburi în loc de 4 schimburi cum era prevăzut în planul iniţial de încetare a activităţii - PIA) şi a materialelor şi echipamentelor necesare pentru execuţia acestor lucrări (sursa de finanţare aflată în sarcina Ministerului Energiei fiind axată în principal pe asigurarea salarizării personalului şi mai puţin pe asigurarea materialelor şi echipamentelor necesare, amintind aici şi de faptul că bugetul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat cu ocazia rectificării bugetare pe anul 2025)", se menţionează în scrisoarea deschisă.

De asemenea, preşedintele CJ Hunedoara arată că activitatea de la EM Lupeni se desfăşoară sub cartierul de locuinţe Ştefan din Lupeni, unde locuiesc aproximativ 1.000 de persoane, iar lucrările de închidere "trebuie realizate în conformitate cu recomandările celor două institute de cercetare în domeniul minier şi cu respectarea legislaţiei naţionale, respectiv Legea Minelor nr. 85/2003 actualizată".

Riscul unor accidente tectonice subterane

În caz contrar există riscul unor accidente tectonice subterane care pot genera fenomene de tasare a terenurilor de suprafaţă, punându-se astfel în pericol siguranţa locuitorilor, susţine Nistor.

"Amintim aici şi faptul că în Municipiul Lupeni, în prezent, există zone de teren afectate de fenomenele de subsidenţă (tasare, n.r.) care sunt împrejmuite şi monitorizate permanent pentru a nu pune în pericol activitatea de la suprafaţă. Realizarea incompletă sau parţială a lucrărilor de închidere subterană poate conduce, pe cale de consecinţă, la formarea unor conuri de surpare (ca urmare a fenomenului de subsidenţă) care să genereze emanaţii de gaze toxice (monoxid şi bioxid de carbon, precum şi metan) şi care să ajungă prin sistemul de fisuri la suprafaţă, cu consecinţe deosebit de grave şi imprevizibile", se arată în documentul citat.

Riscul producerii unor alunecări de teren

Totodată, în situaţia urgentării închiderii lucrărilor subterane se va putea ajunge la acumularea unor volume foarte mari de apă, existând riscul producerii unor alunecări de teren care "să afecteze grav activitatea de suprafaţă şi siguranţa oamenilor care locuiesc şi îşi desfăşoară activitatea deasupra perimetrelor miniere exploatate", se precizează în scrisoarea deschisă.

"În situaţia în care rezervele de cărbune deschise şi pregătite nu sunt extrase conform cerinţelor Legii Minelor, a metodelor de exploatare cu banc subminat şi a recomandărilor celor două institute de cercetare minieră (INSEMEX şi GIG), care să permită ulterior inundarea acelor zone, se va ajunge la fenomene de autoaprindere a cărbunelui astfel neexploatat, ceea ce poate conduce la explozii subterane cu consecinţe foarte periculoase", arată sursa citată.

Planurile de încetare a activităţii (PIA) ale celor două exploatări miniere Lonea şi Lupeni au primit aviz favorabil abia în luna octombrie 2025, iar termenele cuprinse în graficele de lucrări nu au ţinut cont de realităţile din teren, precizează preşedintele CJ Hunedoara.

"Având în vedere multitudinea de motive evocate anterior, am convingerea şi speranţa că la nivelul Guvernului României vor avea loc discuţii serioase şi constructive privind aspectele semnalate şi, pe cale de consecinţă, se vor găsi soluţii legale pentru prelungirea activităţii EM Lonea şi EM Lupeni până la data de 31.12.2028, respectiv până la 31.12.2032 pentru EM Livezeni şi EM Vulcan", conchide semnatarul scrisorii deschise.

Cui a fost înaintată scrisoarea deschisă

Documentul a fost înaintat de CJ Hunedoara către preşedintele României, Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan şi ministrului Energiei, Bogdan Ivan, preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean, şi preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, notează Agerpres.