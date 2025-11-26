Reacția Guvernului, după ce mai mulți jurnaliști au fost îmbrânciți de un angajat al lui Bolojan

Guvernul a venit cu o reacție, după ce mai mulți jurnaliști au fost îmbrânciți de un ofițer de presă în momentul în care încercau să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan.

Totul s-a întâmplat în momentul în care Bolojan a refuzat să facă declarații la Parlament, iar ofițerul de presă i-a oprit pe jurnaliștii care încercau să obțină răspunsuri de la premier. În acest context, reprezentanții Guvernului le-a "reamintit" jurnaliștilor că "premierul Ilie Bolojan face declarații doar în cadru organizat". Cât despre gestul anagajatului lui Bolojan, Guvernul susține că acesta va fi supus unei verificări disciplinare.

Precizările Guvernului

"Regretăm excesul de zel al colegului nostru, ofițer de presă, în interacțiunea cu jurnaliștii prezenți la evenimentul de astăzi de la Palatul Parlamentului. Conduita acestuia va fi supusă unei verificări disciplinare. De asemenea, asigurăm reprezentanții presei că o astfel de situație nu se va mai repeta.

Profesia de jurnalist este una esențială pentru o societate democratică, însă reamintim jurnaliștilor, cu tot respectul pentru meseria pe care aceștia o practică, că premierul Ilie Bolojan face declarații doar în cadru organizat.

Reamintim că, de la instalarea sa în funcția de prim-ministru al Guvernului României, în data de 23 iunie 2025, premierul Ilie Bolojan a susținut 13 conferințe de presă la Palatul Victoria și a acordat cel puțin 21 de interviuri presei", transmite Guvernul României, printr-un comunicat.