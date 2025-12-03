€ 5.0910
|
$ 4.3656
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.3656
 
DCNews Politica România a semnat cu Turcia achiziția unei corvete de 223 milioane de euro
Data publicării: 15:58 03 Dec 2025

România a semnat cu Turcia achiziția unei corvete de 223 milioane de euro
Autor: Iulia Horovei

corveta usoara romania turcia România semnează achiziția unei corvete ușoare din Turcia. Foto cu rol ilustrativ. Sursa: Piaxabay
 

România a semnat cu Turcia achiziția unei corvete ușoare din clasa HISAR, în valoare de 223 milioane de euro, pentru întărirea capacității de apărare la Marea Neagră.

România a semnat, miercuri, 3 decembrie, un contract interguvernamental pentru achiziția unei corvete ușoare din clasa HISAR de la Guvernul Turciei.

România cumpără o corvetă de 223 millioane euro de la turci

Prețul total de achiziție, conform contractului, este de 223 milioane de euro fără TVA și acoperă, pe lângă costul navei, instruirea personalului și un pachet de suport logistic.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat, în luna martie a acestui an, programul multianual pentru dotarea Forțelor Navale Române cu o navă nouă, tip corvetă ușoară din clasa HISAR, în vederea inițierii demersurilor necesare pentru realizarea achiziției de către Ministerul Apărării Naționale.

„Comisiile reunite de apărare ale Senatului și Camerei Deputaților au acordat, în data de 8 septembrie, în unanimitate, aviz favorabil pentru acesta achiziție”, se arată într-un comunicat al MApN.

Scopul corvetei ușoare HISAR

Corveta din clasa HISAR face parte din programul de înzestrare al Forțelor Navale Române, care are ca scop furnizarea unei capabilități destinate executării misiunilor de protecție a elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum și misiuni de luptă. 

Contractul a fost semnat de generalul de brigadă dr. ing. Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente din MApN, și de Mustafa İlbaş, Chief Executive Officer (CEO) al Military Factory and Shipyard Management Inc. (ASFAT), din Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia, în prezența ministrului interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, și a adjunctului ministrului Apărării al Republicii Turcia, Musa Heybet.

Din delegația turcă a făcut parte și E.S. Mr. Özgür Kıvanç Altan, ambasadorul Republicii Turcia la București, iar la activitate au participat și generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, alături de viceamiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale.

„Intrarea unei noi nave în serviciul Forțelor Navale este un pas concret, un pas care întărește capacitatea noastră de apărare la Marea Neagră. Nu vorbim doar despre tehnică militară, ci despre siguranța României și despre respectul față de militarii noștri care au nevoie cele mai bune condiții pentru a-și desfășura misiunile”, a afirmat ministrul interimar al Apărarii Naționale, Radu Miruță. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

corveta
contract romania turcia
contract corveta usoara
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Cine este tânăra care a depășit vedete și magnați și a devenit miliardară la doar 30 de ani?
Publicat acum 20 minute
Dificultățile cu care se confruntă foarte mulți profesori. De ce are nevoie sistemul de învățământ / video
Publicat acum 28 minute
Provocările financiare și sociale ale românilor: Cum ne influențează deciziile de moment viitorul financiar
Publicat acum 29 minute
Ciprian Ciucu revine la DC News: Mizele reale ale bătăliei pentru Capitală / interviu video
Publicat acum 41 minute
IULIUS obține prima refinanțare unitară din România pentru un portofoliu mixed-use, în valoare de 305 milioane de euro
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat acum 21 ore si 51 minute
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Participați la alegerile locale pentru Primăria Municipiului București?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close