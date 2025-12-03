România a semnat cu Turcia achiziția unei corvete de 223 milioane de euro

România a semnat, miercuri, 3 decembrie, un contract interguvernamental pentru achiziția unei corvete ușoare din clasa HISAR de la Guvernul Turciei.

România cumpără o corvetă de 223 millioane euro de la turci

Prețul total de achiziție, conform contractului, este de 223 milioane de euro fără TVA și acoperă, pe lângă costul navei, instruirea personalului și un pachet de suport logistic.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat, în luna martie a acestui an, programul multianual pentru dotarea Forțelor Navale Române cu o navă nouă, tip corvetă ușoară din clasa HISAR, în vederea inițierii demersurilor necesare pentru realizarea achiziției de către Ministerul Apărării Naționale.

„Comisiile reunite de apărare ale Senatului și Camerei Deputaților au acordat, în data de 8 septembrie, în unanimitate, aviz favorabil pentru acesta achiziție”, se arată într-un comunicat al MApN.

Scopul corvetei ușoare HISAR

Corveta din clasa HISAR face parte din programul de înzestrare al Forțelor Navale Române, care are ca scop furnizarea unei capabilități destinate executării misiunilor de protecție a elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum și misiuni de luptă.

Contractul a fost semnat de generalul de brigadă dr. ing. Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente din MApN, și de Mustafa İlbaş, Chief Executive Officer (CEO) al Military Factory and Shipyard Management Inc. (ASFAT), din Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia, în prezența ministrului interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, și a adjunctului ministrului Apărării al Republicii Turcia, Musa Heybet.

Din delegația turcă a făcut parte și E.S. Mr. Özgür Kıvanç Altan, ambasadorul Republicii Turcia la București, iar la activitate au participat și generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, alături de viceamiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale.

„Intrarea unei noi nave în serviciul Forțelor Navale este un pas concret, un pas care întărește capacitatea noastră de apărare la Marea Neagră. Nu vorbim doar despre tehnică militară, ci despre siguranța României și despre respectul față de militarii noștri care au nevoie cele mai bune condiții pentru a-și desfășura misiunile”, a afirmat ministrul interimar al Apărarii Naționale, Radu Miruță.