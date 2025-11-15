Viteză de 160 km/h pe calea ferată, dacă România face investiţiile din PNRR. De la Bucureşti la Cluj în trei ore

Astfel, distanţa de la Bucureşti la Cluj ar putea fi parcursă cu trenul în doar 3 ore. Cu toate astea, investiţiile depind de Ministerul Finanţelor, care trebuie să găsească banii pentru co-finanţare.

"Pentru calea ferată sunt și mare parte din banii pe care am reușit să îi atragem pe programul de modernizare, avem undeva în jur de două miliarde patru sute de euro, iar pe PNRR avem undeva la un miliard nouă sute, care intră pe Calea Ferată. Dar mai avem nevoie de un mic ajutor din partea Guvernului și a Ministerului de Finanțe, care vor trebui să găsească o rezolvare să ne aloce cei 250-260 de milioane, bani necesari pentru a atrage cei două miliarde patru sute pe care îi avem în programul de modernizare. Avem partea de co-finanțare și de TVA", a declarat Ciprian Șerban, la interviurile DC News și Știridiaspora.

"Viteza pe calea ferată ar creşte substanţial", a intervenit Bogdan Chirieac.

"Viteza pe calea ferată ar trebui să crească. Toate segmentele de cale ferată modernizate înseamnă 160 km/h pentru transportul de persoane şi 120 km/h pentru cel de marfă", a replicat Ciprian Şerban.

"Decent, nu? Decent. În condiţiile în care în Europa e un pic mai mult", a mai spus Bogdan Chirieac.

"Să avem 160 km/h. Faţă de 50...", a mai spus ministrul Transporturilor.

"Asta ar ajuta foarte mult economia, mai ales traficul de marfă", a punctat analistul politic Bogdan Chirieac.

"Se va muta foarte mult din traficul de marfă de pe autostrăzi, mai ales, pe calea ferată, pe CFR. Pentru că costurile sunt mai mici, evident", a subliniat ministrul.

De la Bucureşti la Cluj în trei ore

"Cu siguranţă. Dacă am avea o cale ferată Bucureşti-Cluj, am face-o în două ore şi jumătate?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Trei ore, cred!", a spus Ciprian Şerban.

"Faţă de 11 ore cât facem acum... ar fi un câştig uriaş", a completat Bogdan Chirieac.