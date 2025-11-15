€ 5.0847
DCNews Politica Guvern Viteză de 160 km/h pe calea ferată, dacă România face investiţiile din PNRR. De la Bucureşti la Cluj în trei ore
Data publicării: 23:09 15 Noi 2025

EXCLUSIV Viteză de 160 km/h pe calea ferată, dacă România face investiţiile din PNRR. De la Bucureşti la Cluj în trei ore
Autor: Florin Răvdan

tanar-electrocutat-tren_79657200 Foto: Unsplash
 

Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor, a declarat că viteza pe calea ferată în România ar putea creşte la 160 km/h pentru transportul de persoane, dacă se fac investiţiile din PNRR.

Astfel, distanţa de la Bucureşti la Cluj ar putea fi parcursă cu trenul în doar 3 ore. Cu toate astea, investiţiile depind de Ministerul Finanţelor, care trebuie să găsească banii pentru co-finanţare. 

"Pentru calea ferată sunt și mare parte din banii pe care am reușit să îi atragem pe programul de modernizare, avem undeva în jur de două miliarde patru sute de euro, iar pe PNRR avem undeva la un miliard nouă sute, care intră pe Calea Ferată. Dar mai avem nevoie de un mic ajutor din partea Guvernului și a Ministerului de Finanțe, care vor trebui să găsească o rezolvare să ne aloce cei 250-260 de milioane, bani necesari pentru a atrage cei două miliarde patru sute pe care îi avem în programul de modernizare. Avem partea de co-finanțare și de TVA", a declarat Ciprian Șerban, la interviurile DC News și Știridiaspora.

"Viteza pe calea ferată ar creşte substanţial", a intervenit Bogdan Chirieac. 

"Viteza pe calea ferată ar trebui să crească. Toate segmentele de cale ferată modernizate înseamnă 160 km/h pentru transportul de persoane şi 120 km/h pentru cel de marfă", a replicat Ciprian Şerban. 

"Decent, nu? Decent. În condiţiile în care în Europa e un pic mai mult", a mai spus Bogdan Chirieac. 

"Să avem 160 km/h. Faţă de 50...", a mai spus ministrul Transporturilor. 

"Asta ar ajuta foarte mult economia, mai ales traficul de marfă", a punctat analistul politic Bogdan Chirieac. 

"Se va muta foarte mult din traficul de marfă de pe autostrăzi, mai ales, pe calea ferată, pe CFR. Pentru că costurile sunt mai mici, evident", a subliniat ministrul. 

De la Bucureşti la Cluj în trei ore

"Cu siguranţă. Dacă am avea o cale ferată Bucureşti-Cluj, am face-o în două ore şi jumătate?", a întrebat Bogdan Chirieac. 

"Trei ore, cred!", a spus Ciprian Şerban. 

"Faţă de 11 ore cât facem acum... ar fi un câştig uriaş", a completat Bogdan Chirieac. 

cale ferata
investitii pnrr
ciprian serban ministrul transporturilor
x close