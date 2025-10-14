€ 5.0879
Data actualizării: 17:21 14 Oct 2025 | Data publicării: 17:21 14 Oct 2025

Reacția IGPR după ce un polițist din Timiș a fost sancționat și ulterior recompensat
Autor: Andrei Itu

iohannis-a-promulgat-legeapolitia-rutiera-poate-dispune-ridicarea-vehiculelor-stationate-neregulamentar_94042700 Foto Facebook Poliția Română
 

După informațiile care au apărut în spațiul public cu privire la acordarea majorărilor salariale, Inspectoratul General al Poliției Române a facut clarificări.

Precizările vin după cazul unui polițist din Timiș, care, deși sancționat, a fost recompensat, cu un salariu de excelență câteva luni mai târziu.

Majorarea de până la 50% calculată la solda de funcţie, salariul de funcţie, salariul de bază al poliţiştilor sau cadrelor militare va fi acordată la maxim 5% din totalul posturilor din organigramă şi doar celor care s-au remarcat prin rezultate excepţionale, se arată într-o precizare a Poliţiei Române.

Cum se face acordarea recompenselor

"Acordarea recompenselor se face exclusiv în urma unor evaluări temeinice, desfăşurate conform legislaţiei şi reglementărilor interne în vigoare. Aceste evaluări au la bază indicatori de performanţă profesională cuantificabili, propunerile de recompensare fiind analizate şi avizate ierarhic, pe baza rapoartelor de activitate, a rezultatelor obţinute şi a recomandărilor comisiilor de evaluare", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis, marţi.

Numărul de posturi pentru care se poate acorda majorarea

Numărul de posturi pentru care se poate acorda această majorare se hotărăşte în limita a cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, comunicându-se unităţilor în luna decembrie a anului în curs pentru primul semestru al anului următor, sau în luna iunie pentru al doilea semestru al anului în curs.

"Această majorare salarială nu este destinată exclusiv funcţiilor de conducere"

"Poliţia Română subliniază faptul că această majorare salarială nu este destinată exclusiv funcţiilor de conducere, ci este acordată poliţiştilor care s-au remarcat prin rezultate excepţionale. Astfel, au fost recompensaţi poliţişti care au salvat vieţi omeneşti, în timpul serviciului sau în afara orelor de program, au intervenit voluntar pentru a preveni fapte grave ori a proteja persoane aflate în pericol, au rezolvat cazuri complexe ce au avut un impact semnificativ asupra siguranţei comunităţii", arată sursa citată.

Poliţia Română îşi manifestă respectul faţă de toţi poliţiştii care, prin profesionalism şi devotament, contribuie zilnic la protejarea vieţii, integrităţii şi bunurilor cetăţenilor.

"Reafirmăm angajamentul pentru transparenţă, corectitudine şi profesionalism în toate activităţile şi respingem orice încercare de a distorsiona realitatea, în ceea ce priveşte modul de acordare a recompenselor, în cadrul instituţiei", precizează IGPR. 

