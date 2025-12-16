€ 5.0920
MApN cere aprobarea Parlamentului pentru instruirea piloților pe avioanele F-16
Data publicării: 12:24 16 Dec 2025

MApN cere aprobarea Parlamentului pentru instruirea piloților pe avioanele F-16
Autor: Iulia Horovei

f-16_67841600 Avion F-16 al României. F-16, România. Aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române. Foto: MApN via DefenseRomania.ro
 

Ministerul Apărării Naționale a cerut aprobare din partea Parlamentului pentru semnarea acordului privind instruirea piloților pe avioanele F-16.

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a solicitat Parlamentului, marţi, aprobarea prealabilă pentru semnarea Acordului-cadru de instruire a piloţilor pe avioanele F-16.

Contract de 612,4 milioane dolari pentru instruirea piloților pe avioanele F-16

Acordul-cadru de prestări servicii de instruire a personalului navigant în cadrul Centrului European de instruire F-16 (EFTC) va fi încheiat cu compania Lockheed Martin şi este pe o perioadă de 60 de luni.

Valoarea estimată a acestui Acord-cadru este de 612,4 milioane de dolari, fără TVA.

Birourile permanente reunite au trimis, marţi, cererea MApN către Comisiile parlamentare pentru apărare în vederea întocmirii documentaţiei.

„Situaţia actuală a înzestrării Armatei României cu echipamente militare impune adoptarea unor măsuri urgente, coerent aplicabile, care să asigure adaptarea sistemului de achiziţii de echipamente militare destinate înzestrării la noile condiţii ale mediului de securitate şi să permită îndeplinirea integrală a misiunilor şi obligaţiilor ce-i revin Armatei României în plan naţional şi internaţional”, se arată în solicitarea MApN.

18 avioane F-16, transferate din Olanda

De asemenea, în document se precizează că în 3 noiembrie 2025 a fost încheiat, cu Regatul Ţărilor de Jos, contractul de transfer al dreptului de proprietate a celor 18 aeronave dislocate în România pentru Centrul European de Instruire F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea, în care se stipulează condiţia menţinerii capacităţii de instruire pentru sloturile ucrainene, începând cu anul 2026.

„Începând cu 1 ianuarie 2026, odată cu transferul celor 18 aeronave F-16, responsabilitatea pentru operare, gestionarea şi funcţionarea Centrului European de Instruire F-16 va intra în atribuţiile României. Astfel, din motive logistice şi operaţionale, pentru continuarea activităţii de instruire a piloţilor F-16, pe teritoriul naţional, în cadrul Centrului European de instruire F-16, a fost identificată ca soluţie viabilă şi sustenabilă încheierea Acordului-cadrul cu compania Lockheed Martin. Acest Acord-cadru va acoperi funcţionarea Centrului European de Instruire F-16, cât şi pe partea de servicii logistice integrate. Prin urmare, menţinerea şi extinderea activităţilor EFTC nu reprezintă doar o necesitate imediată pentru formarea piloţilor F-16, ci şi o premisă fundamentală pentru tranziţia sigură şi coerentă către F-35, asigurând continuitatea şi performanţa capacităţilor aeriene ale României în următorul deceniu”, a mai menţionat MApN, potrivit Agerpres.

