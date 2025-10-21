€ 5.0890
Politica

 
Data actualizării: 10:58 21 Oct 2025 | Data publicării: 10:57 21 Oct 2025

EXCLUSIV Decizia CCR pe reforma pensiilor magistraților prelungește agonia din justiție. Blocaj în Guvern: Sute de mii de salariați, afectați
Autor: Roxana Neagu

ccr
 

Blocajul din justiție are efect de domino, iar decizia de luni a CCR nu face decât să continue, dacă nu să intensifice, această situație.

Decizia de luni a CCR prelungește agonia în sistemul de justiție

”Sistemul de justiție este în grevă nedeclarată de trei luni. Încărcarea de dosare riscă să rupă sistemul. Ei au amânat toate dosarele de trei luni” a deschis analistul politic Bogdan Chirieac subiectul, în interviul de luni, anterior decizie CCR, care a admis sesizarea ÎCCJ cu privire la reforma pensiilor magistraților.

Amintim că a fost o decizie de neconstituționalitate pe procedură, deci legea își va relua parcursul legislativ, conform cerințelor constituționale. 

Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat cele spuse de Bogdan Chirieac (”Așa este” n.r.), explicând efectele vizibile ale grevei magistraților: ”Simțim asta în Ministerul Muncii, într-un mod specific, acela al faptului că probabil că unul dintre partenerii sociali își va pierde reprezentativitatea până când va avea deciziile de instanță de care avea nevoie. Probabil că vom rula, câteva luni, fără unul dintre partenerii sociali. Probabil Concordia va fi în această situație, care nu este imputabilă lor. Este o problemă care ține de această ”grevă” a magistraților”. 

”Deci sunt repercusiuni grave asupra societății” a remarcat Bogdan Chirieac, confirmat de Florin Manole: ”Da, este o problemă reală”.

Concordia este unul dintre cele mai importante patronate  - partener social în Guvernul România. Situația ar urma să dureze câteva luni. ”Este o problemă imputabilă sistemului” a spus Florin Manole. 

Cine este și ce face Concordia

”Suntem o  organizație trans-sectorială constituită ca partener social, reprezentativ la nivel național, în baza Legii Dialogului Social.

Reprezentăm peste 3.900 de companii cu capital românesc și străin din 20 industrii esențiale care produc peste 30% din PIB-ul României și angajează 450.000 de salariați.

Suntem partener legitim în toate dezbaterile publice bipartite și tripartite de la nivelul Guvernului, al Parlamentului și ale structurilor de decizie din teritoriu”. 

