Ilie Bolojan anunță un nou pachet de măsuri, în noiembrie

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, în cadrul unei conferințe de presă de la Palatul Victoria, un nou pachet de măsuri fiscal-bugetare pentru români.

„Ne-am propus o țintă de deficit de 8,4%, iar în următoarele două luni, ne propunem să o atingem, astfel încât să ne recâștigăm credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene. Lunile noiembrie și decembrie vor fi hotărâtoare, deoarece până în decembrie va trebui să avem pregătită legea bugetului, care va cuprinde ținta de deficit și elementele ce țin de buget, iar în noiembrie e necesar să adoptăm un pachet de măsuri care să permită ca, odată cuprinse în legea bugetului, să avem efectele de stabilizare și în cursul anului următor.

Ne propunem să luăm măsuri în cursul lunii noiembrie, pentru reducerea cheltuielilor, pentru încasarea veniturilor și pentru prioritizarea și eșalonarea investițiilor din bugetele naționale în așa fel încât să găsim o formă de echilibru în bugetul național pe 2026“, a spus Bolojan într-o conferință de presă.

