Amenzile pot fi plătite online: Ce schimbări aduce noul sistem

Guvernul României a adoptat normele de aplicare a Legii nr. 203/2018, care permit plata amenzilor contravenționale prin mijloace electronice, eliminând o parte din procedurile tradiționale. Măsura a fost inițiată de Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Ce se schimbă exact

Până acum, persoanele care primeau o amendă trebuiau să identifice contul instituției emitente și, în multe cazuri, să se deplaseze fizic la bancă sau la un ghișeu pentru efectuarea plății. Conform noilor norme, va fi creat un cont unic național în care pot fi achitate toate amenzile contravenționale, indiferent de instituția emitentă.

De asemenea, procesele-verbale de constatare a contravențiilor vor putea fi emise și gestionate în format electronic și vor include coduri QR, care permit plata imediată online, inclusiv de pe telefon.

Noul sistem va fi testat inițial pentru amenzile de circulație aplicate de agenții Ministerului Afacerilor Interne, urmând să fie extins ulterior și la alte tipuri de sancțiuni, se arată în precizările Ministerului de Finanțe.

Cum vor fi distribuite sumele plătite

Sistemul digital va asigura automat și distribuirea banilor către bugetele locale sau către bugetul de stat, în funcție de locul de domiciliu al persoanei amendate.

„Prin adoptarea acestor norme, Ministerul Finanțelor deblochează aplicarea unei legi așteptate de 7 ani. Aducem un element de bază din administrația publică la zi, pentru că nu mai putem tolera birocrația care obligă oamenii să piardă timp la ghișee sau să caute contul bancar corect pentru o simplă amendă.

Astfel, implementăm cadrul legal pentru contul unic și titlul electronic, punând bazele unui sistem modern și transparent care va eficientiza colectarea și, cel mai important, va respecta timpul și resursele oamenilor. Este un nou pas înainte în digitalizarea serviciilor publice”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.