De ce depinde ca RABLA să revină în 2026, după anunțul privind lipsa de fonduri

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a revenit cu explicații privind programul RABLA, după ce a precizat că există șanse mari ca acesta să nu mai fie derulat în 2026, din cauza lipsei alocării bugetare.

Diana Buzoianu: Dacă vom avea bani suplimentari, RABLA e unul dintre proiectele care va primi o parte din buget

„Este un proiect care, în momentul de față, nu știm exact care este bugetul AFM-ului. Când îl vom avea - ceea ce se va întâmpla maximum într-o lună de acum încolo - vom ști exact dacă mai sunt banii necesari și pentru RABLA. În momentul de față, proiectele principale pentru care nu este negociabil dacă vor fi în bugetul anului viitor sunt cele care au fost mutate de pe PNRR, care nu mai au bani în PNNR, pe AFM. Vorbim despre Apă Canal, fabrici de reciclare, fabrici de gestionare a deșeurilor. Toate aceste proiecte, care au fost mutate și pentru care nu mai există bani din PNRR, trebuie să fie finalizate sau, cel puțin, să primească o bună parte din bani anul viitor.

Mai avem câteva proiecte care au fost finanțate deja, care au contracte în derulare din partea AFM-ului. Și acestea trebuie să fie continuate, (...), nu putem să sistăm șantierele, firmele își așteaptă plățile. Dacă vorbim despre proiecte noi, de lansarea unor noi proiecte - RABLA, ediție nouă, aceste ediții noi vor mai putea să existe doar în măsura în care, în discuții și cu Ministerul Finanțelor, și în Guvern, vom mai avea bani suplimentari în cadrul bugetului AFM. (...) Dacă vom avea bani suplimentari, sigur, și RABLA va fi unul dintre proiectele care va fi luat în considerare să primească o parte din buget”, a spus miecuri seară, ministra Mediului, Diana Buzoianu, la Digi24.

De ce nu mai poate fi RABLA finanțat prin Fondul Social pentru Climă

Aceasta nu a exclus posibilitatea ca un alt minister să preia programul în viitor sau ca o altă variantă a proiectului să fie luată în calcul: „Dacă există surse de finanțare la alte ministere, cu siguranță putem să gândim o variantă în care să fie preluat de alt minister”. Buzoianu a mai punctat că varianta de a introduce programul pe finanțare europeană în cadrul Fondului Social pentru Climă (FSC) nu mai este valabilă, pentru că FSC era atașat de Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), iar punerea în aplicare a directivei ETS 2 a fost amânată un an.

Amintim că, de-a lungul ultimelor luni, Diana Buzoianu a vorbit despre posibilitatea de a introduce programul RABLA în FSC. Totuși, din declarațiile sale de miercuri, 26 noiembrie, reiese că această variantă nu mai este luată în consderare.