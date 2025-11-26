€ 5.0903
|
$ 4.3975
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0903
|
$ 4.3975
 
DCNews Politica De ce depinde ca RABLA să revină în 2026, după anunțul privind lipsa de fonduri
Data publicării: 23:03 26 Noi 2025

De ce depinde ca RABLA să revină în 2026, după anunțul privind lipsa de fonduri
Autor: Iulia Horovei

rabla-auto-lista_11110700 RABLA 2026 a rămas fără buget. Cum poate fi reluat programul. Sursa foto: Pixabay
 

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit despre posibilitatea ca programul RABLA să revină în 2026, după ce a anunțat că nu mai sunt fonduri alocate în bugetul național pentru finanțarea acestuia.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a revenit cu explicații privind programul RABLA, după ce a precizat că există șanse mari ca acesta să nu mai fie derulat în 2026, din cauza lipsei alocării bugetare.

Diana Buzoianu: Dacă vom avea bani suplimentari, RABLA e unul dintre proiectele care va primi o parte din buget

„Este un proiect care, în momentul de față, nu știm exact care este bugetul AFM-ului. Când îl vom avea - ceea ce se va întâmpla maximum într-o lună de acum încolo - vom ști exact dacă mai sunt banii necesari și pentru RABLA. În momentul de față, proiectele principale pentru care nu este negociabil dacă vor fi în bugetul anului viitor sunt cele care au fost mutate de pe PNRR, care nu mai au bani în PNNR, pe AFM. Vorbim despre Apă Canal, fabrici de reciclare, fabrici de gestionare a deșeurilor. Toate aceste proiecte, care au fost mutate și pentru care nu mai există bani din PNRR, trebuie să fie finalizate sau, cel puțin, să primească o bună parte din bani anul viitor.

Mai avem câteva proiecte care au fost finanțate deja, care au contracte în derulare din partea AFM-ului. Și acestea trebuie să fie continuate, (...), nu putem să sistăm șantierele, firmele își așteaptă plățile. Dacă vorbim despre proiecte noi, de lansarea unor noi proiecte - RABLA, ediție nouă, aceste ediții noi vor mai putea să existe doar în măsura în care, în discuții și cu Ministerul Finanțelor, și în Guvern, vom mai avea bani suplimentari în cadrul bugetului AFM. (...) Dacă vom avea bani suplimentari, sigur, și RABLA va fi unul dintre proiectele care va fi luat în considerare să primească o parte din buget”, a spus miecuri seară, ministra Mediului, Diana Buzoianu, la Digi24.

De ce nu mai poate fi RABLA finanțat prin Fondul Social pentru Climă

Aceasta nu a exclus posibilitatea ca un alt minister să preia programul în viitor sau ca o altă variantă a proiectului să fie luată în calcul: „Dacă există surse de finanțare la alte ministere, cu siguranță putem să gândim o variantă în care să fie preluat de alt minister”. Buzoianu a mai punctat că varianta de a introduce programul pe finanțare europeană în cadrul Fondului Social pentru Climă (FSC) nu mai este valabilă, pentru că FSC era atașat de Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), iar punerea în aplicare a directivei ETS 2 a fost amânată un an.

Amintim că, de-a lungul ultimelor luni, Diana Buzoianu a vorbit despre posibilitatea de a introduce programul RABLA în FSC. Totuși, din declarațiile sale de miercuri, 26 noiembrie, reiese că această variantă nu mai este luată în consderare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rabla
diana buzoianu
finantare rabla
lipsa fonduri
rabla 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 23 minute
România, lovită de ciclonul "ADEL". Meteorolog ANM: Va aduce precipitații foarte consistente
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Trump, amendat cu 1 milion de dolari într-un proces împotriva lui Hillary Clinton
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Ce este fosfina, substanța care a omorât familia Böcek, în Istanbul. Miroase a usturoi sau pește putrezit
Publicat acum 1 ora si 33 minute
ONU anunță că refacerea Gazei după război va depăși 70 de miliarde de dolari
Publicat acum 2 ore si 16 minute
Informație din TAROM: Risc ca salariile să nu fie plătite până-n 15 ianuarie 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat acum 6 ore si 45 minute
SONDAJ alegeri locale București: Candidatul care anunță ultimele cifre. ”Sunt în fața tuturor”
Publicat acum 3 ore si 26 minute
Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Publicat pe 25 Noi 2025
Ucraina acceptă planul de pace modificat al lui Donald Trump
Publicat pe 25 Noi 2025
Ucraina a acceptat acordul de pace cu Rusia, anunță un oficial american
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close