Data actualizării: 09:22 23 Oct 2025 | Data publicării: 08:59 23 Oct 2025

Guvernul aprobă astăzi data și calendarul alegerilor pentru Primăria Bucureștiului
Autor: Tiberiu Vasile

bolojan-cseke-tanczos_49559100 Foto: Gov.ro
 

Guvernul urmează să stabilească astăzi data și calendarul oficial al alegerilor parțiale pentru Primăria Capitalei, marcând startul oficial al procesului electoral la București.

Guvernul se pregătește să stabilească oficial data alegerilor locale parțiale în București, dar și în mai multe locuri din țară, decizia urmând să fie adoptată în ședința de joi. 

Scrutinul va avea loc pe 7 decembrie 2025 și vizează funcția de primar general al Capitalei, conducerea Consiliului Județean Buzău, dar și alegerea unor noi primari în mai multe comune și orașe unde mandatele au rămas neocupate.

Pe lângă București și județul Buzău, vor fi organizate alegeri parțiale în alte 12 circumscripții electorale: comuna Retea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoșani), Marga (Caraș-Severin), Dobromir și Lumina (Constanța), orașul Găești (Dâmbovița), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomița), Vânători (Iași), Poienile de sub Munte și Șieu (Maramureș), respectiv Cârța (Sibiu).

Calendarul electoral dar și alte proiecte

Un alt proiect de hotărâre ce va fi aprobat privește calendarul electoral pentru aceste alegeri. Potrivit documentului, "Programul calendaristic al acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale depinde, în mod direct, de data la care vor avea loc alegerile locale parţiale. Având în vedere faptul că a fost propusă data de 7 decembrie 2025, ca dată pentru organizarea alegerilor în cauză, precizăm că data începerii perioadei electorale coincide cu momentul intrării în vigoare a hotărârii, respectiv cu data de 22 noiembrie 2025".

Executivul va discuta, de asemenea, modificări la HG nr. 178/2024, pentru a clarifica modul de implementare a proiectelor finanțate prin Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027. În nota de fundamentare se arată că este necesară "introducerea unei prevederi exprese privind aprobarea prin ordin de ministru a metodologiilor aferente Programului pentru acvacultură şi pescuit 2021-2027 (PAP 2021-2027)" și publicarea acestora în Monitorul Oficial, pentru a asigura transparență și aplicabilitate legală.

Guvernul va adopta și o hotărâre privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Aceasta aliniază legislația națională la regulile europene pentru perioada 2026-2030, incluzând alocarea gratuită de certificate, extinderea sistemului ETS către transportul maritim, precum și introducerea unui sistem separat pentru transportul rutier și clădiri. Conform documentului, se urmărește și stabilirea modului de utilizare a veniturilor obținute din licitații, astfel încât România să își îndeplinească obligațiile privind reducerea emisiilor.

Guvernul va modifica structura de personal din sistemul de educație preuniversitară

Tot în ședința de astăzi, Guvernul va modifica structura de personal din sistemul de educație preuniversitară. Noul proiect prevede că "Numărul total de posturi din învăţământul preuniversitar de stat, inclusiv învăţământul special, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, este de 293.852 de posturi".

De asemenea, Executivul va aproba prin memorandum demararea negocierilor și semnarea unui acord între România și Republica Moldova pentru construirea unui pod rutier peste Prut, între localitățile Bumbăta (România) și Leova (Moldova), conform Agerpres.

guvern
alegeri
alegeri bucuresti
