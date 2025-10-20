€ 5.0890
Politica

 
Data actualizării: 12:53 20 Oct 2025 | Data publicării: 11:33 20 Oct 2025

EXCLUSIV ”I-ați rupt pe genunchi”. Ministrul Manole anunță unde a dublat numărul de funcționari: era unul, acum sunt doi. La 950.000 de dosare!
Autor: Roxana Neagu

dosare foto pexels
 

Incredibil ce situație a găsit ministrul Muncii, Florin Manole, cu privire la persoanele cu dizabilități.

Ministrul Muncii, Florin Manole, în interviul acordat DCNews, a expus mai multe situații incredibile cu privire la dosarele pentru persoanele cu dizabilități. În primul rând, o singură persoană verifica legalitate a 950.000 de dosare. În al doilea rând, printre altele, conform legii, inclusiv persoanele cu psoriazis pot lua beneficii materiale, boala dermatologică încadrându-se la dizabilitate. Asta, pe lângă cele aproximativ 25% de dosare din eșantion găsite ca fiind, de fapt, o mare fraudă. 

”Am avut chiar o discuție cu premierul, n-am mai spus-o până acum, dar profit de ocazie, despre controalele referitoare la dosarele persoanelor cu dizabilități. Facem o serie de controale acum în mai multe județe, există o metodologie, samd. Dar la Corpul de Control al Agenției Naționale pentru Dizabilitate, doar ce am dublat numărul de funcționari. Era unu, acum sunt doi. Vorbim despre 950.000 de dosare în plată. Era un singur om care se ocupa până acum o lună” a spus, cu o urmă de ironie, Florin Manole, ministru al Muncii, în interviul acordat DCNews. 

Și acum i-ați rupt pe genunchi, era unul, acum sunt doi - a remarcat Bogdan Chirieac.

Vezi mai mult în video: 

”Am găsit și 25% din eșantion fraude. În București, 26% fraudă, da!” a mai remarcat ministrul în interviu. În același ton ironic, în intervenția avută, ministrul Florin Manole a mai punctat că ”sigur, probabil că vom scoate psoriazisul dintre criteriile de dizabilitate din România”. Vezi intervenția completă în video de mai sus. 

