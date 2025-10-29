€ 5.0829
Data publicării: 21:50 29 Oct 2025

Care e rolul viceprim-ministrului în România
Autor: Doinița Manic

sedinta-guvern_07261500 Guvernul României în ședință. Foto: gov.ro
 

Află în articol care este rolul viceprim-ministrului în România.

În România, viceprim-ministrul (sau vicepremierul) este un membru al Guvernului care are rolul de a-l sprijini pe premier în coordonarea activității executivului. Funcția nu este obligatorie prin Constituție, ci este stabilită de prim-ministru, în funcție de structura și nevoile Guvernului.

VEZI ȘI: Nicușor Dan a acceptat propunerea lui Ilie Bolojan: Oana Gheorghiu, noul viceprim-ministru

Ce înseamna asta mai exact? Constituția României (articolele 102–107) vorbește doar despre Guvern, prim-ministru, miniștri și alți membri ai Guvernului, dar nu menționează explicit postul de „viceprim-ministru”. Cu alte cuvinte, legea nu spune ca fiecare Guvern să aibă unul sau mai mulți vicepremieri. De aceea, existența și numărul viceprim-miniștrilor depind de organizarea internă a Guvernului, stabilită de prim-ministrul în funcție atunci când își formează echipa.

Un vicepremier este numit și revocat de președintele României, la propunerea prim-ministrului, exact ca ceilalți miniștri.

Principalele atribuții și roluri

Vicepremierul poate fi desemnat să coordoneze anumite domenii de activitate (de exemplu: economie, infrastructură, securitate națională, fonduri europene etc.). Totodată, poate supraveghea activitatea mai multor ministere din aria sa de responsabilitate.

În lipsa sau imposibilitatea temporară a prim-ministrului, vicepremierul desemnat poate exercita atribuțiile acestuia, conform art. 9 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului.

Adesea, viceprim-miniștrii sunt lideri ai partidelor din coaliția de guvernare. Ei pot reprezenta Guvernul în relația cu Parlamentul, Președinția, sindicatele, patronatele sau instituțiile UE.

Atribuții specifice stabilite prin decizie

Prim-ministrul emite o decizie publicată în Monitorul Oficial, prin care se stabilesc exact competențele fiecărui vicepremier.

În unele guverne, vicepremierul are și portofoliu ministerial (ex: vicepremier și ministru al transporturilor), în altele este doar coordonator fără minister.

Rol fără portofoliu

Dacă persoana numită în funcția de vicepremier nu conduce un minister anume, se spune că are rol fără portofoliu.

Ministru fără portofoliu este persoana care deține funcția de ministru într-un guvern, dar nu este titularul nici unui minister.

În România, funcția de ministru fără portofoliu a apărut în 1916 în Guvernul Ion I.C. Brătianu, când Take Ionescu a fost numit ministru fără portofoliu.

