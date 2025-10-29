€ 5.0829
Data actualizării: 18:50 29 Oct 2025 | Data publicării: 18:30 29 Oct 2025

Nicușor Dan a acceptat propunerea lui Ilie Bolojan: Oana Gheorghiu, noul viceprim-ministru
Autor: Roxana Neagu

Nicușor Dan - FOTO: Agerpres
 

Președintele a semnat decretul de numire în funcție a Oanei Gheorghiu. Ilie Bolojan a propus-o în urmă cu o zi în funcția de viceprim-ministru.

”Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat joi, 30 octombrie. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni” anunță Președinția, miercuri seară. 

În urmă cu o zi, premierul Ilie Bolojan a propus-o viceprim-ministru pe Oana Gheorghiu. Aceasta urmează să ocupe locul lăsat vacant în Guvern de Dragoș Anastasiu, din iulie 2025. 

Propunerea a generat încruntare chiar în coaliția de guvernare. Premierul Ilie Bolojan a fost acuzat că a făcut-o fără consultare. Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, i-a cerut retragerea propunerii Oanei Gheorghiu pentru funcția de viceprim-ministru. 

Spațiul public s-a împărțit în două: în timp ce unii au considerat oportună retragerea propunerii și chiar s-au  așteptat ca președintele Nicușor Dan să o respingă, alții au făcut scut în favoarea Oanei Gheorghiu, punând-o chiar în antiteză cu Sorin Grindeanu.  

