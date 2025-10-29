Nicușor Dan a acceptat propunerea lui Ilie Bolojan: Oana Gheorghiu, noul viceprim-ministru

”Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat joi, 30 octombrie. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni” anunță Președinția, miercuri seară.

În urmă cu o zi, premierul Ilie Bolojan a propus-o viceprim-ministru pe Oana Gheorghiu. Aceasta urmează să ocupe locul lăsat vacant în Guvern de Dragoș Anastasiu, din iulie 2025.

Propunerea a generat încruntare chiar în coaliția de guvernare. Premierul Ilie Bolojan a fost acuzat că a făcut-o fără consultare. Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, i-a cerut retragerea propunerii Oanei Gheorghiu pentru funcția de viceprim-ministru.

Spațiul public s-a împărțit în două: în timp ce unii au considerat oportună retragerea propunerii și chiar s-au așteptat ca președintele Nicușor Dan să o respingă, alții au făcut scut în favoarea Oanei Gheorghiu, punând-o chiar în antiteză cu Sorin Grindeanu.