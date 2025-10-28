Grindeanu îi cere lui Bolojan retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu. "Lovește direct în interesele strategice ale României"!

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României, pentru a evita compromiterea "relației cu Statele Unite ale Americii".

VEZI ȘI: Numire în Guvern: Cine este Oana Gheorghiu, propusă de Ilie Bolojan viceprim-ministru

"Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!

Sorin Grindeanu: Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!

Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!

Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii! De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent.

Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român.

Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect. PSD trebuie consultat în astfel de decizii!", a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Ce spunea Oana Gheorghiu despre SUA în luna februarie

Se pare că reacția lui Sorin Grindeanu vine din cauza unui mesaj al Oanei Gheorghiu, postat pe pagina ei de Facebook în luna februarie, în care îi critica pe J.D. Vance și pe Donald Trump, spunând că au un "discurs toxic" și îndemnându-i pe "suveraniștii din toată Europa" să se unească.

"La Conferința de Securitate de la München, J.D. Vance a transmis un mesaj cinic: dacă democrația poate fi destabilizată de câteva sute de mii de dolari în reclame străine, atunci nu era prea puternică de la bun început. O afirmație periculoasă, care nu doar relativizează ingerințele externe, dar justifică orice atac asupra instituțiilor democratice și normalizează intervenția oligarhilor și autocraților în procesul electoral.

Dar ce se întâmplă cu democrația americană, când amenințarea vine chiar din interior? Când puterea devine un joc al miliardarilor și al unor lideri care cred că dețin adevărul absolut și care pare că vor și puterea absolută?

Va rezista democrația americană, cea pe care o credeam infailibilă? Va putea face față nebuniei propriilor săi lideri?

Vor putea cetățenii americani să vadă pericolul și să-l oprească? Sau vom asista la prăbușirea instituțiilor, una câte una, sub discursul toxic al lui J.D. Vance, sub manipulările lui Musk și sub haosul generat de Trump?

Europa a făcut față multor provocări de-a lungul istoriei și probabil va face față și acum, dar cu ce preț? Poate că acum este momentul să vorbim despre un suveranism real – nu cel predicat de liderii populiști care se grăbesc să plece capul în fața autocraților, ci unul european, care să ne unească în fața pericolelor comune. Împreună suntem puternici, singuri suntem doar pioni ușor de eliminat.

Mă uit la suveraniștii noștri și ai altor țări europene, atât de vocali în patriotismul lor, dar atât de dispuși să îngenuncheze în fața regimurilor autoritare. Oare nu înțeleg că a fi suveranist doar pentru România, într-o Europă atacată din toate părțile, este la fel de absurd ca a fi suveranist de București, de Ilfov sau de Alexandria, într-o Românie prăbușită sub un regim autocrat sau corupt? Îmi vine să le strig: suveraniști din toată Europa, uniți-vă!", a scris aceasta pe 16 februarie.