Eșecul lui Drulă îl face pe Fritz să ceară schimbări radicale: E nevoie de un proiect de reînnoire a USR

Dominic Fritz, președintele USR, a susținut luni dimineață o conferință de presă la sediul partidului, în urma alegerilor locale parțiale pentru Primăria Capitalei, unde candidatul Uniunii Salvați România, Cătălin Drulă, s-a clasat pe locul 4.

Liderul USR a ridicat îngrijorări cu privire la prezența scăzută la aceste alegeri și încrederea cetățenilor din România în clasa politică.

„Prezența mică la alegerile trebuie să pună toată clasa politică pe gânduri. Cred că ne spune multe despre starea democrației și asta e un pericol pentru noi toți.

Întrebarea cum reușim să recâștigăm încrederea acestor oameni care nu mai merg la alegeri, această provocare va fi o prioritate pentru USR“, a spus Dominic Fritz.

El le-a mulțumit tuturor celor care l-au votat pe Cătălin Drulă, dar și acestuia pentru curajul de a-și asuma o candidatură la Primăria Capitalei.

„Îi mulțumesc că și-a asumat această provocare care nu a fost ușoară. Deși e ușor să dai cu pietre în cineva care a pierdut, democrația depinde de oameni care își asumă acest pas și întotdeauna vor ieși mai mulți pierzători.

Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit. Trebuie să fim conștienți.

E clar că bazinul reformist a votat mai mult cu Ciprian Ciucu, au dat un vot rațional, util. Cred că a fost și împotriva candidatului extremist și a fost un candidat pentru Ciprian Ciucu“, a spus Dominic Fritz.

Dominic Fritz: Trebuie să existe un proiect de reînnoire a USR

„Oamenii pot să se considere în continuare reprezentați de USR. O înfrângere nu te definește, ci felul în care te ridici după înfrângere.

Ce se va întâmpla în USR în perioada următoare e important pe termen lung pentru ideea reformistă. Înțelegem mesajul: Oamenii ne cer mai mult și mai mulți oameni proaspeți. Asta trebuie să ne stimuleze.

Trebuie să existe un proiect de reînnoire a USR. Proiectul nostru e în continuare necesar pentru România“, a precizat Dominic Fritz.

Președintele USR a precizat de asemenea că va convoca un congres al USR la începutul anului viitor, în care va cere o schimbare de statut.

„Vom face o analiză temeinică a rezultatelor, care nu va fi întotdeauna comodă pentru noi.

Vom începe mai multe procese importante în perioada următoare. În ianuarie vom da drumul la un proiect important pentru a genera idei pentru viitorul României. Voi convoca un congres al partidului cel mai probabil în luna februarie, pentru schimbări la statut“, a mai precizat liderul USR.