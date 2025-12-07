Ciolacu, primele declarații după ce a învins la Buzău

Candidatul Partidului Social Democrat la funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a intervenit telefonic, duminică seara, la România TV, unde a făcut primele declarații după victoria în alegeri. Fostul premier al României a spus că se va concentra pe administrația locală și a evidențiat potențialul uriaș pe care îl are județul Buzău, mai ales acum, după finalizarea Autostrăzii Moldovei până la Focșani.

„Voi fi viitorul președinte al Consiliului Județean Buzău. Vreau să le mulțumesc buzoienilor pentru votul acordat și sunt ferm convins că urmează o nouă etapă în viața mea. Mi-a plăcut întotdeauna administrația locală și sunt ferm convins că împreună cu primarul municipiului Buzău, cu ceilalți primari din județ o să ducem la îndeplinire ceea ce ne-am propus și ceea ce am promis“, a zis Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu: Am pribegit destul

Fostul premier al României a pus procentul mic de români care s-au prezentat la urne pe seama seriilor repetate de alegeri din ultimii ani, dar și a măsurilor economice luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Vă mutați înapoi în Buzău?“, a întrebat Victor Ciutacu.

„Categoric da!“, a replicat Ciolacu.

„Păi ați făcut autostradă. Puteți să ajungeți într-o oră cu mașina“, a adăugat Victor Ciutacu.

„Am pribegit destul. Asta nu înseamnă că nu o să merg și la București. Dar chiriile în București sunt mai scumpe. În Buzău e mult mai ieftin“, a zis Marcel Ciolacu.

„Vă știu un om econom. Sunt convins că v-ați fi descurcat și în București“, a zis Victor Ciutacu.

„Am văzut că și la București a fost un număr mic de votanți. Cred că românii s-au săturat de atâtea alegeri, cred că s-au săturat și de politicieni, s-au săturat și de alegeri anulate, de candidați interziși, de tot ceea ce s-a întâmplat și sunt ferm convins că s-au săturat de Pachetul 1, Pachetul 2, Pachetul 3, de această apocalipsă care tot timpul apare dimineața, apare seara. Cred că a fost suficient.

Eu nu mai fac politică mare. PSD-ul are o altă conducere, dar îmi dau și eu cu părerea de la Buzău“, a zis fostul premier al României.

Ciolacu, înțepături pentru Bolojan: Nu se poate guverna numai cu vești rele

Nu în ultimul rând, Marcel Ciolacu a precizat faptul că USR nu își are locul în Guvernul României, mai ales că la alegerile parlamentare din urmă cu un an s-a situat pe locul 4.

„Guvernul reflectă voturile din Parlament. Mie mi se pare că la Buzău, coaliția PNL-USR e pe locul 3, iar la București, USR-ul e pe locul 4. Eu îmi mențin părerea că nu știu ce caută USR-ul în această coaliție de guvernare. PSD-ul nu are nimic în comun cu USR-ul“, a spus Marcel Ciolacu.

„Nu scorul contează, ci ceea ce se va întâmpla începând de mâine în județul Buzău. Județul Buzău are niște oportunități extraordinare după finalizarea Autostrăzii Moldovei și mi-aș dori un ritm de reacție al autorităților mult mai rapid în viitor“, a spus fostul premier al României.

Întrebat dacă prezența redusă la urne în Capitală ar putea fi determinată de îndemnul lui Călin Georgescu la boicot, Marcel Ciolacu a precizat: „Nu sunt chiar așa un fin observator. Este posibil și acest lucru, dar eu vă spun că lumea este sătulă de politicieni și de politică, fiindcă de câteva luni, noi nu le dăm decât vești rele. Nu se poate guverna o țară numai cu vești rele“, a conchis Marcel Ciolacu.