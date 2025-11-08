Ciutacu: De unde a știut Moșteanu că i se oferă 1 milion de euro dacă a refuzat să se întâlnească cu Isăilă?

”Lupta împotriva corupției nu e un slogan pentru mine, e o linie roșie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar și sprijin pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor.Știu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării și probabil de aceea s-au înmulțit atacurile și fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru” a asigurat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Dar jurnalistul Victor Ciutacu ridică o întrebare importantă: ”Dacă a refuzat să se vadă cu el, de unde știe Moșteanu că Isăila voia să-i dea milionul? Au comunicat telepatic?”.

Răspunsul lui Ionuț Moșteanu la întrebarea jurnalistului este extrem de important. Din comunicatul DNA aflăm că a existat un intermediar, dar nu aflăm și numele lui, așa cum s-a întâmplat în dosarul în care vizat este un președinte local al PNL, astăzi suspendat de partid. Și ministrul Moșteanu, și intermediatorul sunt martori în cauză.

Cine este martorul care i-a spus ministrului Moșteanu de milionul de euro?

Comunicatul procurorilor DNA a anunțat că în 6 noiembrie l-a reținut la Marius Isăilă pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. În cauză ”există date și probe”, spun procurorii, prezentând următoarea situație:

”În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată.

Infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție.

Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală”.

Întrebări fără răspuns în dosarul DNA

Desigur, nu se pot oferi informații din dosar pentru a nu prejudicia bunul curs al anchetei, cu precizarea că observăm că practica nu este una unitară. Ca o persoană să facă această propunere către ministrul Apărării, aceasta trebuie să fie apropiată și de Isăilă, și de ministrul Moșteanu - să aibă acces la acesta din urmă. Prin urmare, numele martorului nu este irelevant în această situație. Și dacă a înaintat propunerea, deci nu a refuzat să o facă, cum a ajuns martor în cauză? Există și alte dovezi, în afară de declarația unui presupus intermediar?

Acum, vedem doar că procurorii scriu că Isăilă ”ar fi promis indirect” în 9 și 15 octombrie, dar, cu referire la data de 24 octombrie, nu mai fac precizarea de promisiune indirectă, ci doar reiterată. Apoi aflăm că ”infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită”. De aici să înțelegem că efectiv cumpărarea de influență s-a produs? A fost un flagrant?

Deocamdată sunt întrebări fără răspuns asupra cărora sperăm ca ancheta procurorilor să facă lumină.