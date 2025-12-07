€ 5.0919
DCNews Stiri Alegeri primar București 2025. Pîslaru, îngrijorat de prezența scăzută a bucureștenilor la vot (VIDEO)
Data publicării: 11:26 07 Dec 2025

Alegeri primar București 2025. Pîslaru, îngrijorat de prezența scăzută a bucureștenilor la vot (VIDEO)
Autor: Tiberiu Vasile

Pîslaru, îngrijorat de prezența scăzută. Le cere bucureștenilor să vină la vot (VIDEO) Alegeri primar București 2025. Dragoș Pîslaru.
 

Dragoș Pâslaru și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu prezența scăzută la vot a bucureștenilor.

Alături de Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, Dragoș Pâslaru nu a ezitat nici el să facă declarații în fața presei. El a vorbit despre mobilizarea bucureștenilor la vot, imediat după ce Drulă și-a terminat comentariul. Pâslaru a susținut că scrutinul de astăzi este unul esențial pentru viitorul Capitalei, exprimându-și îngrijorarea față de o posibilă prezență redusă la urne. Acesta i-a îndemnat "din toată inima" pe bucureșteni, indiferent de opțiunea politică, să participe activ și să-și manifeste voința democratică. Totodată, Pâslaru a observat că Bucureștiul se prezintă diferit de la o zonă la alta, cu discrepante vizibile, și a atras atenția asupra faptului că niciodată până acum nu a fost atât de pronunțată divizarea și tensiunea între locuitorii orașului.

"Nu cred că am avut vreodată un vot atât de divizat"

"E un vot foarte important. Sunt puțin îngrijorat de prezența la vot. Mesajul meu, și o spun din toată inima, este că indiferent de opțiunea politică pe care o aveți, este esențial să ieșiți la vot și să vă exprimați această opțiune. Democrația e bazată pe vot. Anumite locuri din București arată mai bine ca altele.

Însă, ce vă pot spune este că avem de-a face cu un București foarte divizat. Nu cred că am avut vreodată un vot atât de divizat. Nu cred că am avut vreodată atât de multă tensiune între diversele părți ale Bucureștiului. Ce mă aștept este ca, indiferent cine iese primar, să știe să repună la loc spiritul Bucureștiului și să încerce să lucreze pentru toți bucureștenii", a spus Dragoș Pâslaru.

CITEȘTE ȘI: Alegeri primar București 2025. Cătălin Drulă (USR), primele declarații / Video

VEZI VIDEO AICI:

dragos paslaru
candidat USR
catalin drula
alegeri 2025 bucuresti
alegeri 7 decembrie bucuresti
