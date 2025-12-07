€ 5.0919
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Acest rezultat de la Primăria București poate arunca România în criză politică. Avertismentul lui Chirieac
Data actualizării: 17:43 07 Dec 2025 | Data publicării: 17:41 07 Dec 2025

Acest rezultat de la Primăria București poate arunca România în criză politică. Avertismentul lui Chirieac
Autor: Mihai Ciobanu

Jurnalista România TV Simona Gheorghe şi analistul politic Bogdan Chirieac au ajuns în studioul DC News, loc de unde au venit cu informaţii calde despre votul din Bucureşti pentru Primăria Generală.

"Cine crede că alegerile s-au jucat se înşală. (...) Atenţie, importanţa acestor alegeri este covârşitoare: în funcţie de candidatul care iese la Bucureşti - şi dacă iese acesta (n.r. - Bogdan Chirieac analiza în direct cifrele care nu pot fi date încă publicităţii) vom avea un alt guvern. Nu va fi un Crăciun liniştit. S-ar putea întâmpla acest lucru dacă iese un anumit candidat. Dacă iese alt candidat, tot aşa - unul dintre membrii importanţi ai Guvernului nu se va simţi deloc bine.

Citiţi şi: Am mers la una dintre secțiile cu cea mai mare prezență din București. Cu cine am vorbit acolo

Dacă iese un alt candidat, la Palatul Cotroceni domnul preşedinte Nicuşor Dan nu se va simţi bine. E primăria lăsată de domnia sa, e referendumul făcut care nu s-a aplicat. Deci importanţa acestor alegeri este majoră şi aici ar fi regretabil ca prezenţa atât scăzută la vot să ducă la un primar nelegitim", a subliniat analistul politic Bogdan Chirieac, după ce a consultat cifrele în timp real privind votul pentru Primăria Capitalei împreună cu Simona Gheorghe. 

"Niciodată nu am avut la Bucureşti alegeri atât de strânse", a mai declarat Bogdan Chirieac.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bogdan chirieac
alegeri bucuresti 2025
