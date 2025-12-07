Acest rezultat de la Primăria București poate arunca România în criză politică. Avertismentul lui Chirieac

"Cine crede că alegerile s-au jucat se înşală. (...) Atenţie, importanţa acestor alegeri este covârşitoare: în funcţie de candidatul care iese la Bucureşti - şi dacă iese acesta (n.r. - Bogdan Chirieac analiza în direct cifrele care nu pot fi date încă publicităţii) vom avea un alt guvern. Nu va fi un Crăciun liniştit. S-ar putea întâmpla acest lucru dacă iese un anumit candidat. Dacă iese alt candidat, tot aşa - unul dintre membrii importanţi ai Guvernului nu se va simţi deloc bine.

Dacă iese un alt candidat, la Palatul Cotroceni domnul preşedinte Nicuşor Dan nu se va simţi bine. E primăria lăsată de domnia sa, e referendumul făcut care nu s-a aplicat. Deci importanţa acestor alegeri este majoră şi aici ar fi regretabil ca prezenţa atât scăzută la vot să ducă la un primar nelegitim", a subliniat analistul politic Bogdan Chirieac, după ce a consultat cifrele în timp real privind votul pentru Primăria Capitalei împreună cu Simona Gheorghe.

"Niciodată nu am avut la Bucureşti alegeri atât de strânse", a mai declarat Bogdan Chirieac.