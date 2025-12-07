Rezultate VOT primar București, 7 decembrie 2025 - Ultimele informații DCNews

Duminică, 7 decembrie, bucureștenii își aleg primarul general al Capitalei. DC NEWS vă transmite primele rezultatele ale votului.
Votarea la alegerile locale parţiale pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti are loc duminică, între orele 7:00 şi 21:00.
DC NEWS va publica, la ora 21:00, primele rezultate ale exit-poll-urilor pentru alegeri București 2025.
Biroul Electoral Municipal (BEM) a autorizat cinci institute de sondare să realizeze exit-poll-uri privind alegerea noului primar general al Capitalei:
Primele estimări ale rezultatului votului sunt așteptate la ora 21:00, imediat după închiderea urnelor.
