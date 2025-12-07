Rezultate VOT primar București, 7 decembrie 2025 - Ultimele informații DCNews

Votarea la alegerile locale parţiale pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti are loc duminică, între orele 7:00 şi 21:00.

DC NEWS va publica, la ora 21:00, primele rezultate ale exit-poll-urilor pentru alegeri București 2025.

Biroul Electoral Municipal (BEM) a autorizat cinci institute de sondare să realizeze exit-poll-uri privind alegerea noului primar general al Capitalei:

The Center for International Research and Analyses (CIRA) Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde IIC Bio-Trade Consulting SRL ARA Public Opinion SRL

Primele estimări ale rezultatului votului sunt așteptate la ora 21:00, imediat după închiderea urnelor.

