DCNews Politica Rezultate VOT primar București, 7 decembrie 2025 - Ultimele informații DCNews
Data publicării: 06:08 07 Dec 2025

Rezultate VOT primar București, 7 decembrie 2025 - Ultimele informații DCNews
Autor: Doinița Manic

vot alegeri primar București 2025 Ștampilă de vot. Sursa foto: Agerpres
 

Duminică, 7 decembrie, bucureștenii își aleg primarul general al Capitalei. DC NEWS vă transmite primele rezultatele ale votului.

Votarea la alegerile locale parţiale pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti are loc duminică, între orele 7:00 şi 21:00.

DC NEWS va publica, la ora 21:00, primele rezultate ale exit-poll-urilor pentru alegeri București 2025. 

Biroul Electoral Municipal (BEM) a autorizat cinci institute de sondare să realizeze exit-poll-uri privind alegerea noului primar general al Capitalei:

  1. The Center for International Research and Analyses (CIRA)
  2. Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS
  3. Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde
  4. IIC Bio-Trade Consulting SRL
  5. ARA Public Opinion SRL

Primele estimări ale rezultatului votului sunt așteptate la ora 21:00, imediat după închiderea urnelor.

VEZI ȘI: Alegeri Primărie București 2025 LIVE. Bogdan Chirieac - Simona Gheorghe, ediție specială DCNews - RomâniaTV

alegeri primar 7 decembrie
alegeri primaria bucuresti 2025
alegeri bucuresti 2025
