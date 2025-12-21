”Pentru numele lui Dumnezeu, acești oameni dau sentințe”. Bogdan Chirieac, uimit de dezvăluirile lui Nicușor Dan: Act de mare curaj

Președintele Nicușor Dan a anunțat lansarea, în ianuarie, a unui referendum în rândul magistraților, cu o singură întrebare: „Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. Decizia vine pe fondul unor tensiuni și semnale de intimidare în rândul judecătorilor și procurorilor, conform documentarului "Justiție Capturată" al celor de la Recorder, care au reclamat presiuni și temeri legate de repercusiuni.

Președintele a explicat că rezultatul consultării va influența acțiunile ulterioare: dacă magistrații vor aprecia că CSM servește interesul public, discuțiile legislative vor continua; dacă verdictul va fi contrar, CSM ar putea fi dizolvat de urgență. Pentru a proteja participanții, întâlnirile vor fi organizate într-un format mixt: o dezbatere publică luni, 22 decembrie, și sesiuni private reprogramate pentru a garanta confidențialitatea, evitând astfel situații delicate sau expunerea nejustificată a magistraților. „Au existat mesaje de intimidare. Apoi multă lume, mulți dintre cei care ne-au scris au solicitat să ne întâlnim, dar nu în 22 decembrie, tocmai pentru că e o teamă ca participarea la o astfel de întâlnire să aibă repercusiuni. Am ajuns inclusiv la probleme nepotrivite cu importanța situației, să vină fiecare pe rând, să stea în diferite săli, de aici, să nu se intersecteze, sau chiar colegii mei să-i preia din benzinării din Bucureşti ca să nu se vadă că ei sunt în Palatul Cotroceni”, a afirmat președintele. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat pe marginea acestui subiect într-o intervenție la România TV.

Bogdan Chirieac: Nicușor Dan, act de mare curaj

"Toate aceste lucruri ne confirmă ceea ce susținem de atâta vreme, și anume că statul român este putred. Ni se confirmă că puterea judecătorească în România se află în același stadiu de putreziciune, sau, mai grav, ca și restul statului. Deci, președintele Nicușor Dan săvârșește un act de mare curaj în această zi, ca să fim cât se poate de clari. Pe de o parte, el a avut întâlnirea cu magistrații. Au semnat 1000 de oameni, și din ei au venit doar 20 pe persoană fizică; restul de 20, veniți pe lângă, au fost reprezentați de organizații. Președintele a deplâns această prezență redusă.

”Este grav de tot”

Pe de altă parte, a făcut public, după declarația domniei sale, că suntem într-un stadiu critic. Faptul că nu au vrut să se vadă unii cu alții, faptul că au cerut să fie duși în săli diferite ca să nu dea nas în nas, faptul că unii au cerut să fie luați din benzinării sub rezerva anonimatului ca să vorbească, e grav. Este grav de tot. Atenție, acești oameni pronunță sentințe pentru numele lui Dumnezeu! Pentru ei, societatea din România a făcut și încă face sacrificii uriașe ca să le asigure toate condițiile, inclusiv o pensionare glorioasă la o vârstă fragedă, ca să spunem așa, tocmai ca oamenii aceștia să facă tot ce le stă în putință pentru a da sentințe în funcție de lege și de propria conștiință.

CSM-ul, sindicat al magistraților

Dacă tu nu ai curaj să te vezi cu președintele României, vrei să te duci sub rezerva anonimatului, atunci cum ești când se fac presiuni asupra ta, eu știu, dacă e să condamni un general de securitate, un polițist de rang înalt, un politician de rang înalt, un om de afaceri extrem de potent, atunci tu ce mai faci? Vă dați seama unde am ajuns? Eu sunt convins că un om atât de inteligent cum este, real, domnul Nicușor Dan, știe că CSM-ul este, de fapt, un sindicat al magistraților și nu acționează în interes public, să știți.

Întrebarea pe care vrea să o pună este și ea una cu două tăișuri. De când vorbim că e nevoie de o reformă a Justiției? Atenție, Justiția așa cum este acum are legi acceptate de Uniunea Europeană, de Comisia de la Veneția, sunt făcute de Cătălin Predoiu în acord cu toată lumea și, datorită lui, ne-a fost ridicat MCV-ul. Acum ce se încearcă în stradă, ce fac 'ai mei de la USR' (n.r. ironie), nu ține de reforma Justiției, ci de înlocuirea unor persoane pentru a începe 'al doilea război româno-român'. Nu e un război împotriva corupției, e un război împotriva adversarilor politici. Primul război împotriva corupției, care a eșuat de fapt, a fost primul război româno-român", a spus analistul Bogdan Chirieac.

