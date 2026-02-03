€ 5.0959
DCNews Stiri Ce pedeapsă a primit polonezul implicat într-un plan rusesc de asasinare a lui Zelenski
Data actualizării: 16:02 03 Feb 2026 | Data publicării: 16:01 03 Feb 2026

Ce pedeapsă a primit polonezul implicat într-un plan rusesc de asasinare a lui Zelenski
Autor: Elena Aurel

miliardar PRO TV Donald Trump Groenlanda Un polonez a fost condamnat la închisoare pentru colaborare cu serviciile secrete ruse. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

Un polonez a fost condamnat la închisoare pentru colaborare cu serviciile secrete ruse într-un plan de asasinare a președintelui Ucrainei.

Cetăţeanul polonez Pawel K. (de 50 de ani) a fost condamnat marţi la trei ani şi şase luni de închisoare de un tribunal din oraşul Zamosc (sud-estul Poloniei) pentru colaborare cu serviciile secrete ruse într-un plan de asasinarea a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit EFE şi Polskie Radio, citate de Agerpres. 

Potrivit parchetului, planul în care a fost implicat şi inculpatul "era coordonat de la Kremlin şi se intenţiona comiterea unui atac" împotriva preşedintelui ucrainean pe aeroportul Rzeszów-Jasionka (est), punct-cheie pentru tranzitul internaţional către Ucraina şi bază a unui contingent important de militari americani.

Pawel K., rezident al oraşului Hrubieszów (est), urma să colecteze şi să transmită date sensibile privind măsurile de securitate pe aeroportul Rzeszów "pentru a servi planului Serviciului militar de informaţii al Federaţiei Ruse" (GRU) şi a fost condamnat pentru infracţiuni de spionaj şi deţinere ilegală de arme şi muniţii.

Purtătoarea de cuvânt a parchetului polonez, Anna Adamiak, a subliniat că Pawel K. "îşi manifestase disponibilitatea de a se alătura atât Grupului de mercenari Wagner (forţă paramilitară rusă), cât şi Serviciului de informaţii de pe lângă Statul Major" al armatei ruse şi intenţiona să ajute la pregătirea unei "posibile tentative de asasinat împotriva şefului unui stat străin".

VEZI ȘI: Mark Rutte critică Rusia și o acuză că nu e serioasă în privința negocierilor de pace

Dovezi solide prezentate în proces

La rândul său, purtătorul de cuvânt al serviciilor speciale poloneze, Jacek Dobrzynski, a declarat marţi că în timpul procesului au fost prezentate "dovezi solide" privind comiterea unor delicte grave împotriva securităţii Poloniei.

Şeful Serviciului de Securitate al Poloniei (SBU), Vasil Maliuk, declarase anul trecut că ruşii pregăteau 2,5 kg de explozibil pentru atac, care ar fi putut avea "consecinţe catastrofale".

Maliuk a dezvăluit că agenţii ruşi "dirijau cu meticulozitate planul", care prevedea implicarea unui tânăr de 14 ani pentru supravegherea obiectivelor.

Într-un alt caz, Ministerul Apărării polonez a comunicat marţi despre reţinerea unui angajat civil cu stagiu mare în activitate la sediul său din Varşovia sub acuzaţia de spionaj.

Într-un comunicat postat pe reţele de social media, autorităţile poloneze au dezvăluit că responsabilul respectiv făcea parte din Departamentul de Strategie şi Planificare a Apărării, fiind acuzat de "colaborare cu servicii de informaţii străine într-un dosar supervizat de serviciul de contrainformaţii militare". 

