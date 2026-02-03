€ 5.0959
DCNews Stiri Cum arată viitorul imobiliarelor în România. Ai de gând să-ți cumperi un astfel de apartament? Atenție la capcane!
Data actualizării: 15:30 03 Feb 2026 | Data publicării: 09:29 03 Feb 2026

EXCLUSIV Cum arată viitorul imobiliarelor în România. Ai de gând să-ți cumperi un astfel de apartament? Atenție la capcane!
Autor: Ioan-Radu Gava

cheie apartament nou

Prețurile apartamentelor din București continuă să fie ridicate, deși puterea de cumpărare a românilor a scăzut considerabil în ultimele luni.

În Sectorul 1 din Capitală se vând apartamente cu două camere cu peste 220.000 de euro, în condițiile în care puterea de cumpărare a românilor a scăzut semnificativ în ultimele luni. În acest sens, i-am cerut părerea economistului Adrian Negrescu.

„Piața imobiliară a ajuns să funcționeze cu două viteze. Sunt două realități paralele în piața imobiliară. Una în care imobilele se depreciază, iar interesul investitorilor scade din ce în ce mai mult. Aici mă refer la orașele mici și mediul rural, acolo unde devine din ce în ce mai greu să vinzi o proprietate. În al doilea rând, vorbim de o piață din ce în ce mai efervescentă, cum e cea din jurul marilor orașe, precum București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Constanța, unde migrează oamenii din mediul rural și din urbanul mic, pentru căutarea unui salariu mai bun sau condiții mai bune de viață.

Bineînțeles că presiunea pe ofertă e din ce în ce mai mare, iar cererea, de asemenea, având în vedere că numărul clienților crește constant cu 10-20% anual“, a explicat economistul.

CITEȘTE ȘI                -                EXCLUSIV Impozitul pe clădiri, nouă majorare în 2026? Singurele apartamente care s-ar putea ieftini

Adrian Negrescu spune care e viitorul pieței imobiliare din România

În opinia economistului, viitorul pieței imobiliare din România este reprezentat de chirii. Tot mai mulți investitori vor prefera un venit constant din închirierea imobilelor.

„Pe de altă parte, având în vedere dobânzile la care au ajuns să se împrumute românii, dar și scăderea puterii de cumpărare, eu mă aștept ca viitorul pieței imobiliare din România să fie una a chiriașilor. Altfel spus fondurile de investiții vor cumpăra din ce în ce mai multe dezvoltări imobiliare noi pe care le vor transforma în locuințe de închiriat, mai ales că au crescut mult chiriile și încep să aducă un venit constant acestui tip de investitori.

CITEȘTE ȘI               -               EXCLUSIV Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele

Apartamentele vechi probabil vor începe să iasă din ce în ce mai mult din focusul investitorilor pentru simplul motiv că încep să se degradeze, au probleme din cauza țevilor corodate și au probleme și din cauza vecinilor, majoritatea fiind persoane de vârsta a treia, cu venituri reduse, care reușesc din ce în ce mai greu să își plătească întreținerea. Or, dacă vecinii nu își plătesc întreținerea, chiar dacă tu ai făcut o afacere cumpărând acel apartament, s-ar putea să ai probleme din ce în ce mai mari în viitor“, a mai precizat, pentru DC News, Adrian Negrescu.

imobiliare
adrian negrescu
piata imobiliara
pret apartamente
