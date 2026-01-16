Impozitul pe clădiri, nouă majorare în 2026? Singurele apartamente care s-ar putea ieftini

Tinu Sebeșanu, antreprenor cu peste trei decenii de experiență în turism, ospitalitate și dezvoltare imobiliară, avertizează că prețurile apartamentelor și caselor vor continua să crească. Mai mult decât atât, acesta nu exclude nici o nouă majorare a impozitului pe clădiri în 2026, deși doar ce am început să simțim efectele noilor impozite și taxe impuse de Guvern de la 1 ianuarie.

"Anul ăsta șigur vor mări impozitele pe clădiri, chiriile vor continua să crescă", a spus Tinu Sebeșanu la DC NEWS.

"Încă o dată? Acum s-a întâmplat. Vă așteptați la o creștere la fel de spectaculoasă?", a întrebat surprins Bogdan Chirieac.

Tinu Sebeșanu: Prețul apartamentelor din România, încă foarte mic

"Nu spectaculoasă, dar tendința de creștere va exista permanent pe aceste impozite pentru că după cum vedeți administrațiile nu pot să-și asigure bugetele și atunci pun presiune pe taxe și impozite. Fenomenul acesta va crește și decalajul acesta care este la moment, dintre cerere și ofertă, din motive de birocrație și de subfinanțare, nu va face decât să avem mereu un trend ascendent la chirii, iar la proprietăți va fi și mai abrupt - la prețul proprietăților - unde noi suntem încă la valori foarte mici în comparație cu Europa", a spus Tinu Sebeșanu.

"Stați puțin, ne spuneți că prețul locuințelor în România e încă foarte mic?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Da, păi să zicem două camere la Londra, două camere la București și vedeți diferența. Tendința va fi în creștere", a răspuns Tinu Sebeșanu.

"Și vă așteptați să existe în continuare o creștere a prețurilor locuințelor în marile orașe?", a întrebat Bogdan Chirieac.

Legătura dintre PIB-ul Bucureștiului și creșterile de prețuri în imobiliare

"Creșterea va fi permanentă. Eu spun asta de ani de zile. Am mai văzut analiști care vehiculau o reducere a prețurilor, nu s-a întâmplat. Avem creșteri. Pe de o parte venim și spunem că Bucureștiul are un PIB comparabil cu marile orașe europene, trebuie să ne așteptăm că vom avea și prețuri comparabile cu celelalte orașe mari", a spus Tinu Sebeșanu.

"Așa e, puterea de cumpărare în București e mai mare decât la Roma și Madrid, conform Eurostat", a punctat Bogdan Chirieac.

"Și atunci nu trebuie să ne așteptăm că și prețurile la imobiliare se vor alinia la un moment dat? E evident", a spus Tinu Sebeșanu.

Singurele apartamente care s-ar putea ieftini

Totuși, despre prețurile apartamentelor vechi, Tinu Sebeșanu spune că acesta ar putea scădea, dar vine și cu un avertisment.

"Există mereu un decalaj între vechi și nou, dar problema e că vechiul e din ce în ce mai vechi, pe timp ce trece, adică vor fi probleme mari în locuințele vechi și foarte vechi, mai ales în cele care se apropie de 70 de ani", a mai spus Tinu Sebeșanu.