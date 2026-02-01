Prețurile record la aur îi fac pe chinezi să ia cu asalt automatele care schimbă bijuteriile în bani / Video

Într-un centru comercial din Shanghai, o mulţime s-a format în jurul unui automat care cumpără aur: pe măsură ce preţul metalului preţios creşte vertiginos, chinezii se grăbesc să încheie tranzacţii profitabile despărţindu-se de bijuteriile de familie, informează AFP.

"Niciodată nu am crezut că preţurile vor creşte atât de dramatic", a spus doamna Wu, în vârstă de 54 de ani. Ea explică pentru AFP că vinde monede de aur cu imaginea unui panda, pe care le-a cumpărat în anul 2002, după naşterea fiicei sale.

Aurul, un refugiu sigur pentru investitori

Aurul, un refugiu sigur pentru investitori, profită în urma tensiunilor şi incertitudinilor geopolitice globale şi doboară record după record. Preţul unciei de aur a depăşit 5.500 de dolari pentru prima dată în istorie pe data de 29 ianuarie 2026, după care a scăzut.

Video

Doamna Wu a arătat că a vândut, deja, la automat un inel moştenit de la regretatul ei tată. A câștigat aproximativ 10.000 de yuani (puţin peste 1.200 de euro). Este o creştere considerabilă faţă de cei 1.000 de yuani pe care mama ei i-a plătit pentru acelaşi inel în urmă cu câțiva zeci de ani.

Automat de reciclare a aurului

Mama ei a văzut acest automat de reciclare a aurului ca pe o şansă de a-şi suplimenta modesta pensie. "Toată lumea vorbeşte brusc despre aur, iar asta a stârnit această reacţie la ea", spune doamna Wu.

Un ecran integrat în automat arată fluctuaţiile preţurilor la bursa de aur din Shanghai, dar și un clip live în care un braţ robotic mişcă resturi de aur pe un cântar. Apoi, sub un dispozitiv le măsoară puritatea folosind unde luminoase.

"Preţurile aurului se menţin la niveluri istorice ridicate; acum este momentul să vinzi", încurajează o reclamă.

Au așteptat la coadă mai mult de o oră pentru a-și depune bijuteriile

Unele persoane au declarat pentru AFP că au stat la coadă mai mult de o oră ca să-și depună pandantivele, inelele şi alte piese comemorative din aur într-un slot al maşinii, sub supravegherea unui angajat.

La coadă, Zhao poartă un medalion de aur fin sculptat pe un colier de mărgele de jad şi brăţări strălucitoare la încheieturi. Însă a venit la automat să depună inelul regretatului ei bunic. Inelul este împodobit cu caracterul chinezesc pentru "noroc", dar și cu imagini minuscule ale unor lingouri tradiţionale de aur.

Zhao susține că bunicul ei l-a cumpărat cândva, între 1950 şi 1980, şi afirmă că mama ei i l-a dat recent. Atunci când ajunge în faţa automatului, Zhao îşi introduce numele, numărul de identificare şi datele bancare. Și acceptă condiţiile afişate pe ecran, după care vede cum bijuteria se topeşte în direct.

Recunoaște că are mai multă încredere în maşină decât într-un broker tradiţional

Angajata o asigură că va primi suma integrală estimată de maşină, 12.000 de yuani (aproximativ 1.450 de euro), prin transfer bancar înainte de sfârşitul zilei.

"În alte părţi, se verifică autenticitatea aurului prin arderea uşoară, dar aici, evaluarea se face direct, deschis şi transparent", a zis Zhao, recunoscând că are mai multă încredere în maşină decât într-un broker tradiţional.

Automatul este proiectat de compania Kinghood, cu sediul în Shenzhen (sudul Chinei). Automatul atrage trecătorii curioşi de câştigurile vânzătorilor.

O explozie de entuziasm a apărut în jurul unui cuplu de pensionari, atunci când aparatul a anunţat valoarea lingoului subţire de aur, de mărimea unui deget, pe care tocmai l-au vândut, respectiv 122.000 de yuani - aproximativ 14.800 de euro.

China, cel mai mare consumator de aur din lume

China este cel mai mare consumator de aur din lume, achiziţionat în mod tradiţional de familii pentru ocazii speciale, naşteri şi nunţi.

VEZI ȘI - Aurul la preț record forțează schimbarea: Ce fac bijutierii italieni pentru a rămâne atractivi