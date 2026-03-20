DCNews Stiri O rafinărie din Kuwait, în flăcări după atacuri cu drone. Qatarul reduce exporturile de GNL cu 17%
Data actualizării: 11:51 20 Mar 2026 | Data publicării: 11:47 20 Mar 2026

O rafinărie din Kuwait, în flăcări după atacuri cu drone. Qatarul reduce exporturile de GNL cu 17%
Autor: Elena Aurel

iranul pe harta Foto: Unsplash

Un atac cu drone a provocat un incendiu la o rafinărie din Kuwait, iar Qatarul a redus exporturile de GNL cu 17% din cauza atacurilor iraniene asupra infrastructurii energetice din Golf.

Un incendiu a izbucnit vineri la o rafinărie a companiei petroliere naţionale din Kuwait, după un atac cu drone, a relatat agenţia de presă oficială, citată de AFP. În contextul intensificării atacurilor iraniene asupra infrastructurii energetice din statele din Golf, Qatarul a anunţat reducerea capacităţii de export de GNL cu 17%, în urma unor atacuri iraniene, transmite dpa, citată de Agerpres.

"Rafinăria Mina Al-Ahmadi, aparţinând Kuwait National Petroleum Company (KNPC) a fost ţinta mai multor atacuri ostile cu drone mai devreme în această dimineaţă, provocând incendii la unele dintre unităţile sale", conform agenţiei, după un alt incendiu provocat miercuri de un atac la aceeaşi infrastructură. Atacul nu s-a soldat cu victime, dar a dus la închiderea mai multor unităţi ale instalaţiei, în timp ce pompierii încearcă să stingă incendiul, conform agenţiei de presă kuwaitiene.

Ca represalii la ofensiva comună americano-israeliană începută în 28 februarie şi în special la atacurile israeliene asupra propriilor instalaţii energetice, Teheranul şi-a intensificat loviturile asupra infrastructurilor energetice ale ţărilor din Golf în ultimele zile. Emiratele Arabe Unite (EAU) au comunicat vineri că ripostează la atacuri cu rachete şi drone, iar Bahrainul a limitat suprafaţa incendiului la un depozit, declanşat de schije în urma unui atac iranian. În Arabia Saudită, ministrul apărării a afirmat că, în decurs de două ore, peste 12 drone au fost "interceptate şi distruse" în estul ţării, iar o alta în nord. În Qatar, compania de stat QatarEnergy a anunţat joi că un atac cu rachete asupra principalului sit de producţie a gazului natural lichefiat (GNL) i-a redus semnificativ capacitatea de a exporta această resursă, potrivit dpa.

Remedierea pagubelor suferite de instalaţiile GNL va dura între trei şi cinci ani

Compania a declarat că se aşteaptă ca pagubele suferite de oraşul industrial Ras Laffan - un important centru de producţie şi export de GNL, situat la aproximativ 80 de kilometri nord de Doha - după atacurile cu rachete de miercuri şi de joi dimineaţă, "să genereze pierderi de aproximativ 20 de miliarde de dolari pe an şi să necesite până la cinci ani pentru reparaţii, ceea ce va afecta aprovizionarea pieţelor din Europa şi Asia".

QatarEnergy a precizat că atacurile au avariat două linii de producţie de GNL, liniile 4 şi 6 - ambele fiind întreprinderi comune ale QatarEnergy şi companiei americane de energie ExxonMobil - cu o capacitate totală de producţie de 12,8 milioane de tone pe an (MTPA), ceea ce reprezintă aproximativ 17% din exporturile Qatarului.

Ministrul energiei qatarez, Saad Sherida Al-Kaabi, director-executiv al QatarEnergy, a reiterat că "remedierea pagubelor suferite de instalaţiile GNL va dura între trei şi cinci ani".

"Impactul se va resimţi în curând în China, Coreea de Sud, Italia şi Belgia. Aceasta înseamnă că vom fi nevoiţi să invocăm forţa majoră pentru o perioadă de până la cinci ani în cazul unor contracte pe termen lung privind GNL", a declarat Al-Kaabi, ceea ce înseamnă nerespectarea contractelor deja încheiate, din cauze obiective.

Qatarul, care deţine a treia cea mai mare rezervă de gaze naturale din lume şi este unul dintre principalii exportatori de GNL, a devenit un punct central în conflictul care escaladează.

kuwait
gnl
qatar
conflict orientul mijlociu
