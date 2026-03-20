Ayatollahul Mojtaba Khamenei, noi amenințări după lichidarea lui Esmaeil Khatib, șeful securității din Iran

Liderul suprem Mojtaba Khamenei crede că securitatea trebuie "smulsă duşmanilor" Iranului.
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat vineri că securitatea trebuie "smulsă duşmanilor", într-un mesaj de condoleanţe postat pe platforma X în memoria ministrului serviciilor de informaţii ucis recent, Ismail Khatib, informează EFE.
"Securitatea trebuie smulsă duşmanilor interni şi externi şi acordată tuturor concetăţenilor noştri", a transmis Khamenei.
Liderul religios a transmis condoleanţe pentru moartea lui Khatib, ucis marţi seară, şi şi-a exprimat dorinţa ca "mila lui Dumnezeu să se odihnească asupra lui".
Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut în public sau în fotografii de când a fost numit Lider Suprem pe 8 martie, succedându-i tatălui său, Ali Khamenei, care a fost ucis în prima zi a războiului, în 28 februarie, când SUA şi Israelul au atacat Iranul.
Înmormântarea lui Khatib va avea loc vineri la Moscheea Mosala din Teheran.
