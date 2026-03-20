DCNews Stiri Cine l-a presat, de fapt, pe Donald Trump să atace Iranul. Col. (r) Tudor Păcuraru, informații mai puțin cunoscute despre războiul din Orientul Mijlociu / video
Data publicării: 10:47 20 Mar 2026

Autor: Elena Aurel

Acord sau război. Trump a dat un ultimatum de 10 zile Iranului Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Decizia lui Donald Trump de a se implica în Orientul Mijlociu a fost una rațională sau o pripeală? Tudor Păcuraru a răspuns la această întrebare.

Tudor Păcuraru, colonel (r) SRI, a vorbit despre cauzele care au dus la declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu. Acesta a explicat că Donald Trump a fost presat de saudiți să pornească operațiunea, deoarece aceștia susțin că Iranul continuă să cumpere ultracentrifuge. Potrivit acestuia, Donald Trump a verificat informațiile cu israelienii și, presat din mai multe părți, a acceptat să intre în joc. 

„Dacă ne uităm pe tabloul la zi, ar fi câteva semnale că ceva nu merge bine în zona respectivă. Ar fi extinderea conflictului către alte state din Golf și nu numai, care sunt atacate fizic. Ar fi risc major pe energie din cauza blocării Strâmtorii Ormuz, lipsa de previziune cu privire la sfârșitul acestui conflict și apar și critici interne, mai ales în Statele Unite. După care rezistența Iranului, măcar din punct de vedere al establishment-ului, deși le-au fost eliminați foarte mulți lideri, se pare că nu îi împiedică să rămână la putere și să facă ce știu să facă în continuare. Plus fricțiuni la vârf în sistemul de intelligence al Statelor Unite, cu demisia domnului Kent. Când le pui la liniuță, îți dai seama că ceva nu merge bine. Întrebarea este: A fost o eroare de calcul de la început?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu. 

„Eu aș spune mai curând că a fost o pripeală. Domnul Trump a fost împins de alții. Din datele mele a fost împins de saudiți ca să pornească această operațiune. Saudiții i-au spus clar: „Avem date și informații din care rezultă că Iranul a început să cumpere din nou ultracentrifuge”. De ce cumpără ultracentrifuge, pe bani extrem de mulți, din China și din Rusia? Datorită faptului că au ce ultracentrifuga, adică au uraniul ăla, nu e îngropat sub dărâmături.

Trump a întrebat la israelieni, israelienii au confirmat și i-au spus că oricum aveam un plan pentru la vară, ca să facă, să dreagă. Presat din două părți, domnul Trump a acceptat să intre în joc. Nu-i poate refuza pe saudiți, fiindcă moneda americană, dolarul, stă pe petrolul saudit”, a spus Tudor Păcuraru.

„Trump nu și-a concordat planul de război cu cel al israelienilor”

Tudor Păcuraru a explicat că Donald Trump nu și-a coordonat planul de război cu Israelul, iar cele două țări au scopuri diferite în conflict: Israelul vrea un Iran laic, pe când Donald Trump urmărește obținerea controlului asupra uraniului îmbogățit și restituirea concesiunilor.

„Chestiunea este că înainte de a face acest lucru, el nu și-a concordat planul de război cu cel al israelienilor. Primul lucru care trebuie discutat într-o coaliție este care este scopul războiului. Aici, Statele Unite și Israelul au scopuri diferite, ceea ce creează o serie de probleme.

Israelul dorește distrugerea statului teocratic iranian, dorește ca Iranul să fie ce o fi, imperiu, regat sau republică, numai să fie laică, pe când domnul Trump are alte vizeuri. Dânsul discută cu oricine cu două condiții: să-i dea uraniul îmbogățit sau să-l bage în siguranță în păstrarea Agenției Internaționale de Energie Atomică, iar a doua este să dea înapoi concesiunile - alea pe care le-au luat pazdaranii și ayatollahii în '79, concesiunile firmelor americane.

Pentru asta, domnul Trump era susceptibil să discute cu oricine care face chestia asta. Nu chiar oricine. Dacă ne uităm la niște tipare, statele Unite au adoptat modalitatea de a discuta cu cine are forța, puterea, ca să aibă și garanția că se întâmplă ce discută.

Deci în momentul în care statul este șubrezit, statul nu mai deține puterea și puterea ajunge să fie deținută de un grup de persoane”, a spus Tudor Păcuraru la emisiunea „Ce se întâmplă?”, de pe DC News și DC News TV.

