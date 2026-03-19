Trump, noi reacții acide la adresa statelor care vor să asigure transportul prin Strâmtoarea Ormuz: Singura țară care a scăpat de critici

În timpul vizitei premierului japonez Sanae Takaichi la Casa Albă, de joi, 19 martie, președintele american Donald Trump a vorbit despre cel mai recent pas al mai multor state, între care și Japonia, de a se implica în garantarea securității transportului prin Strâmtoarea Ormuz.

„Sunt gata să contactez mulți dintre partenerii din comunitatea internațională pentru a ne atinge obiectivele împreună”, a declarat Takaichi în dialog cu Trump, în Biroul Oval. Aceasta a ținut să-i spună lui Trump că doar el „poate aduce pacea în lume”: „Cred cu tărie că doar tu, Donald, poți realiza pacea în întreaga lume”, a spus aceasta.

Trump, acid la adresa statelor care vor să asigure transportul prin Strâmtoarea Ormuz

Promisiunile de ajutor ale acestor șase state nu au fost, însă, primite cu mare entuziasm de liderul de la Washington.

Deși a declarat că nu este surprins că Japonia „ia atitudine” în acest sens, caracterizând-o pe lidera de la Tokyo ca pe o „femeie foarte populară și puternică”, Trump s-a abținut să facă remarci asemănătoare pentru aliații europeni, spunând: „Acum devin mult mai drăguți pentru că îmi văd atitudinea”, a spus președintele american despre națiunile UE pe care a încercat să le supună voinței sale de a interveni în strâmtoare, în urmă cu câteva zile.

„Dar, în ceea ce mă privește, este prea târziu”, a mai punctat Trump, potrivit Politico.

Această remarcă a mai servit și pentru a diminua afirmația președintelui că SUA nu au nevoie de ajutor pentru securizarea strâmtorii.

„Nu avem nevoie de prea multe. Nu avem nevoie de nimic”, a spus el.

Analiștii au declarat înainte de întâlnire că lui Takaichi i-ar fi dificil să răspundă cu un refuz categoric dacă Trump ar aduce în discuție problema asistenței în strâmtoare în timpul întâlnirii lor, având în vedere că aproape 95% din petrolul utilizat de Japonia trece prin strâmtoare.

O altă problemă legată de posibilitatea ca Trump să ceară intervenția militară din partea Tokyoului este că Japonia este constrânsă de constituția pacifistă adoptată după al Doilea Război Mondial, care interzice țării să folosească forța pentru a rezolva conflictele, cu excepția cazurilor de autoapărare.

Remarca lui Trump despre Pearl Harbor, în fața premierului japonez

Un moment sensibil din cadrul întâlnirii s-a remarcat în momentul în care Trump a fost întrebat de ce aliații SUA nu au fost informați din timp despre operațiune, ceea ce l-a determinat pe președinte să aducă în discuție atacul Japoniei asupra SUA din 1941, din timpul celui De-al Doilea Război Mondial.

„Nu am spus nimănui despre asta pentru că ne doream surpriza. Cine știe mai bine despre surprize decât Japonia? De ce nu mi-ați spus despre Pearl Harbor?”, a spus Trump, referindu-se la atacul Japoniei asupra instalațiilor navale americane din Hawaii. În tot acest timp, Takaichi a zâmbit scurt, fără să ofere vreo replică.

Asistența militară directă ar fi, de asemenea, profund nepopulară în rândul poporului japonez, un sondaj recent realizat de ziarul The Asahi Shimbun arătând că 82% dintre alegători dezaprobă războiul, conform BBC.

SUA cer ajutor în Strâmtoarea Ormuz, apoi spun că nu au nevoie de sprijin

Amintim că, la începutul acestei săptămâni, Trump a publicat, într-o postare pe platforma Truth Social, un apel către anumite țări să ajute la securizarea strâmtorii. El a indicat dependența Japoniei și a altor economii asiatice de combustibilul din Orientul Mijlociu ca motiv pentru implicarea lor.

„Obținem mai puțin de 1% din petrolul nostru din Strâmtoarea Ormuz și unele țări primesc mult mai mult... Vrem să vină să ne ajute”, a scris el.

Dar, după ce aliații au transmis un mesaj negativ în acest sens, Trump și-a retras cererea, spunând că SUA „NU AU NEVOIE DE AJUTORUL NIMĂNUI”.