Muzeul Național de Istorie, blocat de peste 30 de ani: patrimoniul României nu este pus în valoare

Starea Muzeului Național de Istorie a României reflectă incapacitatea statului de a gestiona și valorifica patrimoniul cultural, susține profesorul Mihai Manea, care vorbește despre o situație blocată de peste trei decenii.
În cadrul emisiunii DC EDU, Mihai Manea a abordat tema patrimoniului cultural pornind de la cazul Coiful de la Coțofenești, recent recuperat, și a extins discuția asupra modului în care România își tratează valorile istorice.
Profesorul a semnalat o problemă structurală gravă: „Avem o mare problemă. Problema aceea se numește lipsa unui Muzeu Național de Istorie”.
Acesta a explicat că situația durează de foarte mult timp: „De peste 37 de ani, autoritățile românești nu reușesc [...] să redea clădirea aceea superbă și să o folosească”.
În opinia sa, proiectele de reabilitare au fost constant blocate: „Sunt proiecte care sunt rând pe rând atacate în justiție și acest lucru durează ani și ani și ani”.
Manea a descris și condițiile concrete din muzeu: „Iarna mori de frig, este pe bune”.
Mai mult, acesta a criticat modul în care este prezentat patrimoniul: „Ai un tezaur național, dar care nu este diseminat la nivelul secolului XXI”.
Această situație afectează direct atractivitatea muzeului pentru public.
Consecințele sunt vizibile inclusiv în rândul elevilor: „Nici măcar elevii nu prea mai merg acolo cu profesorii, din mai multe considerente”.
În plus, România pierde teren și în fața turiștilor: „Dacă avem niște turiști din străinătate, noi nu putem să le arătăm [...] lumea nu prea se duce”.
Profesorul a remarcat că locul muzeului ca obiectiv turistic a fost luat de alte atracții.
Pentru a sublinia contrastul, Manea a oferit exemple internaționale: „Eu sunt admirativ în fața guvernelor acelea africane care caută disperate prin muzeele de la Bruxelles, din Germania, din Franța obiecte ale vechilor culturi”.
Acesta a sugerat că România ar trebui să adopte politici similare de recuperare și promovare a patrimoniului.
Profesorul a insistat asupra necesității unei politici coerente: „Ministerul Culturii [...] ar avea o politică și o strategie de management care să promoveze cultura românească”.
El a propus inclusiv ideea unor expoziții itinerante: „De ce nu facem ceea ce se numește o turnee cu piese din Tezaurul Național [...] să fie duse în marile muzee?”
În viziunea lui Mihai Manea, problema patrimoniului cultural în România nu ține de lipsa valorilor, ci de incapacitatea de a le administra și promova eficient, într-un mod adaptat secolului XXI.
