€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
O femeie de 76 de ani, şantajată de doi falşi inspectori de cimitir. I-au luat 70.000 lei
Data publicării: 11:39 02 Mai 2026

O femeie de 76 de ani, şantajată de doi falşi inspectori de cimitir. I-au luat 70.000 lei
Autor: Giorgi Ichim

imagine cu o mașină de poliție cu girofarul aprins Poliție. Sursa foto: Freepik

O femeie de 76 de ani a fost şantajată de falşi inspectori de cimitir.

Doi bărbaţi care se dădeau drept inspectori de cimitir au fost reţinuţi pentru 24 de ore de către poliţiştii din Ploieşti, aceştia fiind acuzaţi că au şantajat o femeie pe care au păgubit-o cu suma de circa 70.000 de lei.

Potrivit datelor comunicate, sâmbătă, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, în acest caz a fost organizat şi un flagrant.

"Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în perioada mai 2025 - aprilie 2026, două persoane ar fi indus în eroare persoana vătămată, o femeie de 76 de ani, prin atribuirea în mod fals a unor calităţi oficiale, respectiv aceea de inspector de cimitir, solicitând şi primind în mod repetat sume de bani sub pretextul neaplicării unor măsuri legale referitoare la o amenajare realizată într-un cimitir din municipiul Ploieşti. În aceste împrejurări, persoana vătămată ar fi remis celor două persoane mai multe sume de bani, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 70.000 de lei", arată sursa citată, potrivit Agerpres.

Poliţiştii au identificat persoanele bănuite, respectiv doi bărbaţi, în vârstă de 39 şi 44 de ani, ambii din municipiul Ploieşti.

În cursul zilei de vineri a fost organizată şi executată o acţiune de prindere în flagrant delict, în cadrul căreia unul dintre bărbaţi a fost surprins în timp ce primea o sumă de bani de la persoana vătămată.

Ulterior, cei doi bărbaţi au fost conduşi la sediul unităţii de poliţie, în vederea audierii şi continuării cercetărilor.

Aceştia au fost apoi reţinuţi pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi unităţii de parchet competente, în vederea analizării oportunităţii dispunerii altor măsuri preventive, conform prevederilor legale în vigoare. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Horoscop 4-11 mai 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 17 minute
Industria auto germană cere detensionarea disputei pe tarife dintre SUA şi UE
Publicat acum 45 minute
Operațiunea eliminării liderului al-Qaida, Osama bin Laden, aniversată în SUA: Firul cronologic al misiunii, la 15 ani de la eveniment
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Patru elemente de care viitorul ministru al Energiei trebuie să ţină cont
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Avalanșă pe Valea Coștilei: o persoană resuscitată. A fost solicitat elicopterul SMURD
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 51 minute
Ce se întâmplă cu listarea companiilor de stat la bursă. Victor Ponta spune că PSD şi AUR "au sărit în partea populistă"
Publicat acum 7 ore si 4 minute
Şoferi amendaţi după ce au fost înregistraţi din elicopter. Laude şi reproşuri pentru Poliţia Rutieră
Publicat acum 5 ore si 54 minute
Obiceiul de la masă care o ajuta pe Regina Elisabeta să se sature repede. Ce mânca la micul dejun te va surprinde
Publicat acum 7 ore si 7 minute
BANCUL ZILEI: Reproșuri...
Publicat acum 6 ore si 13 minute
Horoscop 2 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close