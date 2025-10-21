€ 5.0832
Data publicării: 14:35 21 Oct 2025

Firma AMPCgaz, care a intervenit la blocul din Rahova, inactivă fiscal, putea funcționa! Iată cum e posibil
Autor: Roxana Neagu

ampcgaz foto AMPCgaz - fotografie de prezentare a AMPCgaz pe Facebook
 

Firma AMPCgaz, acuzată că a intervenit în Sectorul 5 al Capitalei, la blocul care ulterior a explodat, din Rahova, este inactivă fiscal, a anunțat ANAF. Dar asta nu înseamnă că nu poate funcționa, subliniază economistul Adrian Negrescu.

”Vin cu câteva precizări despre ce înseamnă o firma inactivă fiscal. Putea să funcționeze însă nu avea cum să își deducă cheltuielile și TVA.

 1. Imposibilitatea de a deduce TVA-ul și cheltuielile.

Această este cea mai importantă consecință. O firmă declarată inactivă nu are dreptul: 

  • să deducă TVA-ul aferent achizițiilor sale (plătește TVA-ul la cumpărare, dar nu îl poate recupera). 
  • să deducă cheltuielile aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în scopul afacerii (aceste cheltuieli devin nedeductibile la calculul impozitului pe profit/venit).

2. Partenerii de afaceri sunt sancționați.

Orice persoană (firmă) care face afaceri cu o firmă declarată inactivă fiscal este sancționată indirect:

  • plata TVA-ului: Beneficiarul serviciilor sau bunurilor furnizate de firma inactivă nu are dreptul să deducă TVA-ul plătit acesteia.
  • cheltuieli nedeductibile: Partenerul nu poate deduce cheltuielile aferente tranzacției la calculul impozitului pe profit/venit, similar sancțiunii aplicate firmei inactive.

3. Alte restricții

Firma inactivă nu poate beneficia de eșalonări sau alte înlesniri la plată a datoriilor fiscale. Firma poate fi radiată din Registrul Comerțului (după o anumită perioadă de inactivitate)” explică economistul Adrian Negrescu. 

Citește și: Explozie bloc Rahova. Firma care ar fi venit și ar fi rupt sigiliul era închisă de ANAF

Precizăm că, pentru o mai bună înțelegere a situației, DCNews a trimis solicitări de clarificare către ANRE, ANAF și Distrigaz. 

În ciuda dreptului de funcționare, menționat de către economistul Adrian Negrescu, numărul de contact, oficial, al firmei, este, la acest moment, dezactivat sau are toate apelurile deviate. 

