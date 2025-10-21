Firma AMPCgaz, care a intervenit la blocul din Rahova, inactivă fiscal, putea funcționa! Iată cum e posibil

Firma AMPCgaz, acuzată că a intervenit în Sectorul 5 al Capitalei, la blocul care ulterior a explodat, din Rahova, este inactivă fiscal, a anunțat ANAF. Dar asta nu înseamnă că nu poate funcționa, subliniază economistul Adrian Negrescu.
”Vin cu câteva precizări despre ce înseamnă o firma inactivă fiscal. Putea să funcționeze însă nu avea cum să își deducă cheltuielile și TVA.
1. Imposibilitatea de a deduce TVA-ul și cheltuielile.
Această este cea mai importantă consecință. O firmă declarată inactivă nu are dreptul:
2. Partenerii de afaceri sunt sancționați.
Orice persoană (firmă) care face afaceri cu o firmă declarată inactivă fiscal este sancționată indirect:
3. Alte restricții
Firma inactivă nu poate beneficia de eșalonări sau alte înlesniri la plată a datoriilor fiscale. Firma poate fi radiată din Registrul Comerțului (după o anumită perioadă de inactivitate)” explică economistul Adrian Negrescu.
Precizăm că, pentru o mai bună înțelegere a situației, DCNews a trimis solicitări de clarificare către ANRE, ANAF și Distrigaz.
În ciuda dreptului de funcționare, menționat de către economistul Adrian Negrescu, numărul de contact, oficial, al firmei, este, la acest moment, dezactivat sau are toate apelurile deviate.
