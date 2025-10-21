Explozie bloc Rahova. Firma care ar fi venit și ar fi rupt sigiliul era închisă de ANAF

Răsturnare de situație în cazul exploziei de pe Calea Rahovei. Firma despre care locatarii spun că a venit să verifice instalația de gaze la solicitarea Distrigaz și pe angajații căreia îi acuză că au rupt sigiliul și au repornit alimentarea cu gaze, ceea ce a dus ulterior la producerea exploziei devastatoare soldată cu 3 morți și 15 răniți, era închisă de ANAF.

VEZI ȘI: Firma recomandată de Distrigaz ar fi cea care a rupt sigiliul instalației de gaz. Ministru: Vor răspunde penal în fața legii

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat acest lucru prin intermediul unui comunicat de presă. Instituția a precizat faptul că firma în cauză - AMPCgaz, fusese declarată inactivă din data de 8 august 2025, ceea ce înseamnă că nu avea drept de funcționare.

Totuși, bizar este că Distrigaz anunțase anterior, tot prin intermediul unui comunicat de presă, că firma respectivă era autorizată ANRE. Deocamdată nu este clar cum au putut interveni angajații AMPCgaz la acel bloc dacă firma era declarată inactivă de ANAF.

VEZI ȘI: Distrigaz, PRECIZĂRI după explozia blocului din Rahova: Numai un operator autorizat ANRE putea interveni

Locatarii spun că firma le-a fost recomandată de Dsitrigaz

Se bat cap în cap și informațiile legate de momentul ruperii sigiliului. Deși administratoarea blocului din Rahova unde a avut loc explozia, dar și mai mulți locatari, au declarat, anterior, că sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înainte a fost rupt de către această firmă specializată, și nu de către locatari, reprezentanții AMPCgaz au susținut că atunci când au ajuns la fața locului doar au verificat situația și au plecat pentru că administratoarea blocului nu a vrut să semneze un contract cu ei.

Totuși, ulterior, a apărut informația că asociația de locatari avea contract cu AMPCgaz. Potrivit unor documente apărute în presă, contractul a fost semnat joi, 16 octombrie, adică cu o zi înainte de explozia devastatoare. Administratora blocului a declarat jurnaliştilor, că această firmă le-a fost recomandată de Distrigaz Reţele Sud pentru a efectua verificarea instalaţiilor şi reparațiile necesare.

Comunicatul ANAF

"Având în vedere interesul public cu privire la societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), ANAF face precizarea precizarea că acest contribuabil a fost declarat în inactivitate fiscală începând cu data de 08.08.2025. Astfel, potrivit legii, orice tip de activitate a acestei societăți, după această dată, se situează în afara cadrului fiscal legal.

Aceste informații sunt publice și pot fi consultate în Registrul contribuabililor inactivi sau reactivați, disponibil pe site-ul ANAF, la adresa https://www.anaf.ro/inactivi/.

Declararea în inactivitate fiscală a acestei societăți s-a realizat la solicitarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, în contextul acțiunii numită generic "Cuibul cu fantome", motivat de faptul că societatea nu funcționa la domiciliul fiscal declarat.

Potrivit prevederilor art. 31 ”Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central”, alin. (1), lit. c) din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele juridice, prin domiciliu fiscal se înțelege sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat.

La adresa din București, str. Argentina nr. 25, sector 1 nu existau condiții legale pentru realizarea unor activități de natura celor menționate mai sus, reglementate la art. 31, alin. (1), lit. c) din Codul de procedură fiscală", a transmis ANAF într-un comunicat de presă.