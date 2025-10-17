Firma recomandată de Distrigaz ar fi cea care a rupt sigiliul instalației de gaz. Ministru: Vor răspunde penal în fața legii

Un locatar al blocului unde a avut loc explozia vine cu informații șocante despre întreaga cronologie a evenimentului. Potrivit acestuia, administrația blocului a semnalat scăpările de gaze joi dimineață. Reprezentanții Distrigaz au venit la fața locului, au oprit alimentarea cu gaze și au sigilat instalația, ca mai apoi să recomande o companie pentru verificarea instalației și repunerea în funcțiune a alimentării cu gaz contra unei sume de bani.

Locatarii nu au fost de acord cu suma cerută, iar firma a închis din nou alimentarea cu gaze și a părăsit locul pentru că banii ceruți nu au fost plătiți, deși mirosul puternic de gaz persista. Cetățenii au reclamat din nou situația la operator, semnalând pericolul după ce firma autorizată a rupt sigiliul. Totuși, până să vină din nou reprezentanții Distrigaz, vineri dimineață, la fața locului, a avut loc deflagrația care s-a soldat cu trei morți și 13 răniți. Întreaga mărturie a bărbatului, după cum urmează:

„Ieri dimineață m-a sunat administratorul blocului că e un miros pe casa scării. Am coborât și era un miros foarte puternic de gaze. Am luat decizia de a închide robineții de gaz, ca să nu sărim în aer. Au venit, au închis gazul, au sigilat. Între timp, am întrebat: 'Acum cum facem? Cum îi dăm drumul? Cine vine să verifice?' Au zis că ne dă un număr, că sunt asociați cu ei cumva, o firmă autorizată. Ne-a zis că ne costă 2.700 de lei și vin la 17:00 să verifice toate apartamentele și dăm drumul la gaze. Au venit, au rupt sigiliul, au dat drumul la gaz și ne-au zis că ne costă 1.500 de lei să ne lase gazul până mâine. Apoi, mâine, să facem un contract și ne costă 500 de lei de apartament ca să ne băge senzori. Am zis că nu e posibil, nu dăm 1.500 de lei doar că deschideți un robinet, că sărim în aer. Trebuie să verificați. A văzut că nu vrem să plătim, a închis gazul, după ce fusese rupt sigiliul, și a plecat. Și toată noaptea: miros, miros încontinuu. Am sunat din nou la Distrigaz, am făcut o sesizare că e un miros foarte puternic. Am sunat și mi-a răspuns o doamnă care a zis: 'Domnule, cine sunteți dumneavoastră să mă sunați pe mine?' I-am spus că sunt locatarul din blocul respectiv, i-am dat adresa. Vreau să știu pentru ce mi-a cerut 1.500 lei. 'Nu ești tu în măsură', și mi-a închis telefonul. Excludem ce se aude, zvonurile că cineva din bloc a rupt sigiliul. Nu a rupt nimeni nimic”, a mărturisit bărbatul, potrivit Digi24.

Ivan: „Cei responsabili vor plăti foarte scump”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, dacă declarațiile bărbatului se adeveresc, cei responsabili „sunt pasibili să plătească în fața legii cu ani grei de pușcărie”.

„Este inadmisibil, dacă declarația acestui domn este reală. El, cu siguranță, a fost invitat în cadrul anchetei să prezinte ceea ce a spus și în fața presei. Dacă se probează ceea ce a spus, e extrem de grav. Cei responsabili, atât de la compania respectivă, cât și cei de la Distrigaz vor răspunde în fața legii, inclusiv penal.

E inadmisibil ca o situație de acest gen, de o importanță atât de mare, care astăzi s-a lăsat cu pierderea unor vieți omenești, să poată să fie prevenită și cei care trebuiau să o prevină să nu-și facă treaba, să condiționeze de plata unor bani și să fie neglijenți în tot acest mecanism.

De azi dimineață, imediat după ce a avut loc explozia, cu Raed Arafat și premierul Bolojan, am demarat o comisie de anchetă foarte clară pentru a stabili, împreună cu MAI, cu cei de la ANRE și ISU, care a fost tot parcusul anterior exploziei, ce s-a făcut, cine și ce a făcut, ce trebuia să facă. Există o procedură statuată prin lege, care e extrem de clară. Ce se întâmplă dacă se sună, dacă ajunge echipa în teren și constată că există o pierdere de gaze, blochează, notifică proprietarii.

Dacă în toată această procedură cineva nu a respectat-o sau a încălcat-o cu bună știință, sunt pasibili să plătească în fața legii cu ani grei de pușcărie. (...) Aștept rezultatul anchetei integrate, care să stabilească foarte clar fiecare dintre acești pași, după ce vor fi audiați inclusiv martorii, iar cei responsabili vor plăti foarte scump”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Digi24.

Ce spune legislația în astfel de cazuri

„Cei de la Distrigaz, conform relatărilor telefonice ale șefilor companiei, au sistat ieri furnizarea de gaze naturale. Azi dimineață a fost un alt apel la care au vrut să intervină, pentru că procedura legală e următoarea: în momentul când apare o astfel de avarie, până se detectează unde e avaria, se sistează furnizarea de gaze în rețea. Urmând ca în perioada care urmează fiecare dintre proprietari sau asociația de proprietari să aducă o companie care este autorizată să identifice unde este această avarie.

Conform legislației, furnizorul este cel care aduce gazele până în contor, urmând ca, dacă este avaria până acolo, să răspundă el de ea, iar dacă este după contor, răspunde proprietarul. Nu poate intra în casa omului fără acordul lui. Iar toată această procedură este foarte clar stabilită prin lege. Dacă ulterior o companie, care este autorizată, a venit acolo, nu a respectat legislația și a făcut ceea ce a spus domnul în declarații, acei oameni vor răspunde penal în fața legii”, a mai spus ministrul.