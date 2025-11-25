Accident pe A2, spre București: Opt mașini implicate, patru victime la spital, printre care un copil - Ultimele informații

Opt mașini implicate în accident. Patru victime, la spital

UPDATE: Ultimele informații arată că vorbim despre opt mașini implicate în carambol. În cele opt mașini, erau 14 persoane, din care trei adulți au ajuns la spital, dar și un copil de doar 4 ani.

”La locul accidentului este vorba despre opt autoturisme implicate, cu patru victime (trei adulţi şi un copil de 4 ani). Toate cele patru victime sunt transportate la spital conştiente, cooperante. În total, în accidentul rutier au fost implicate 14 persoane”, a transmis ISU.

Accidentul a avut loc la kilometru 175 - 176 al autostrăzii.

Şapte autovehicule au fost implicate într-un accident rutier care a avut loc marţi după-amiază, pe autostrada A2 în zona Medgidia - Cernavodă, pe sensul către Bucureşti, trei persoane printre care un minor fiind rănite.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ”Dobrogea”, accidentul a avut loc la kilometru 175 - 176 al autostrăzii, iar la faţa locului s-au deplasat o autospecială de stingere incendii, o autospecială pentru transport victime multiple, un echipaj SMURD şi un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa.

”Accident rutier pe A2, sensul spre Bucureşti, km 175 - 176, cu şapte auto implicate. Trei victime conştiente, cooperante - doi adulţi şi un minor”, sunt primele informaţii transmis de ISU ”Dobrogea”.

Titi Aur: Ar trebui să învățăm să circulăm corect pe autostrăzi

Florin Răvdan, jurnalist DC News, și Titi Aur, instructor de conducere defensivă, au vorbit despre șoferii care accelerează atunci când sunt depășiți pe autostradă și îl forțează astfel pe cel care vrea să facă depășirea să depășească limita normală de viteză. Instructorul a explicat că acest comportament este frecvent întâlnit, greu de înțeles și care creează situații periculoase pe șosele.

”Circulăm pe autostradă neregulat, rău, periculos, agresiv - o agresivitate pasivă, nu în sensul că vine să intre în tine, dar sunt niște gesturi care nu fac altceva decât să creeze tensiuni.

Eu spun că, de multe ori, mai bine merg pe națională decât pe autostrada din România. Este mai stresant să merg pe autostrada din România pentru că nu vreau să-mi asum, nu vreau să fiu ăla care merge cu 170-180. Dacă aș merge cu 170-180, ar fi mai simplu, pentru că aș merge tare, dar ar trebui să fiu mereu ilegal, să fiu în zona aia penibilă, să mă prindă radarul și să mă sancționeze sau să stau să pândesc radarele, iar dacă vreau să merg cu 120-130, este groaznic.

Faza asta și mie mi s-a întâmplat de multe ori. Te apropii de el, treci pe banda 2 și nu-l mai ajungi sau îl ajungi la limită. (...)

Doar la noi se întâmplă asta. În România, noi avem stilul nostru. Ar trebui să învățăm să circulăm pe autostradă", a spus Titi Aur.