€ 5.0890
|
$ 4.4112
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.4112
 
DCNews Stiri Accident pe A2, spre București: Opt mașini implicate, patru victime la spital, printre care un copil - Ultimele informații
Data actualizării: 17:16 25 Noi 2025 | Data publicării: 16:45 25 Noi 2025

Accident pe A2, spre București: Opt mașini implicate, patru victime la spital, printre care un copil - Ultimele informații
Autor: Roxana Neagu

politie constanta a2 accident Foto: Pixabay
 

Șapte mașini au fost implicate într-un accident pe autostradă, în această după-amiază.

Opt mașini implicate în accident. Patru victime, la spital

UPDATE: Ultimele informații arată că vorbim despre opt mașini implicate în carambol. În cele opt mașini, erau 14 persoane, din care trei adulți au ajuns la spital, dar și un copil de doar 4 ani.

”La locul accidentului este vorba despre opt autoturisme implicate, cu patru victime (trei adulţi şi un copil de 4 ani). Toate cele patru victime sunt transportate la spital conştiente, cooperante. În total, în accidentul rutier au fost implicate 14 persoane”, a transmis ISU.

Accidentul a avut loc la kilometru 175 - 176 al autostrăzii. 

Şapte autovehicule au fost implicate într-un accident rutier care a avut loc marţi după-amiază, pe autostrada A2 în zona Medgidia - Cernavodă, pe sensul către Bucureşti, trei persoane printre care un minor fiind rănite.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ”Dobrogea”, accidentul a avut loc la kilometru 175 - 176 al autostrăzii, iar la faţa locului s-au deplasat o autospecială de stingere incendii, o autospecială pentru transport victime multiple, un echipaj SMURD şi un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa.

”Accident rutier pe A2, sensul spre Bucureşti, km 175 - 176, cu şapte auto implicate. Trei victime conştiente, cooperante - doi adulţi şi un minor”, sunt primele informaţii transmis de ISU ”Dobrogea”. 

Titi Aur: Ar trebui să învățăm să circulăm corect pe autostrăzi

Florin Răvdan, jurnalist DC News, și Titi Aur, instructor de conducere defensivă, au vorbit despre șoferii care accelerează atunci când sunt depășiți pe autostradă și îl forțează astfel pe cel care vrea să facă depășirea să depășească limita normală de viteză. Instructorul a explicat că acest comportament este frecvent întâlnit, greu de înțeles și care creează situații periculoase pe șosele.

”Circulăm pe autostradă neregulat, rău, periculos, agresiv - o agresivitate pasivă, nu în sensul că vine să intre în tine, dar sunt niște gesturi care nu fac altceva decât să creeze tensiuni.

Eu spun că, de multe ori, mai bine merg pe națională decât pe autostrada din România. Este mai stresant să merg pe autostrada din România pentru că nu vreau să-mi asum, nu vreau să fiu ăla care merge cu 170-180. Dacă aș merge cu 170-180, ar fi mai simplu, pentru că aș merge tare, dar ar trebui să fiu mereu ilegal, să fiu în zona aia penibilă, să mă prindă radarul și să mă sancționeze sau să stau să pândesc radarele, iar dacă vreau să merg cu 120-130, este groaznic.

Faza asta și mie mi s-a întâmplat de multe ori. Te apropii de el, treci pe banda 2 și nu-l mai ajungi sau îl ajungi la limită. (...)

Doar la noi se întâmplă asta. În România, noi avem stilul nostru. Ar trebui să învățăm să circulăm pe autostradă", a spus Titi Aur

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident
autostrada a2
bucuresti constanta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Zece femei și copii au fost răpiți dintr-un sat din Nigeria
Publicat acum 3 minute
Ucraina a acceptat acordul de pace cu Rusia, anunță un oficial american
Publicat acum 13 minute
Trei manageri turci din industria de apărare, arestați pentru spionaj în favoarea altor țări
Publicat acum 29 minute
Ungaria riscă să-și piardă dreptul de vot în Consiliul UE. Parlamentul cere sancțiuni imediate: Statul de drept, în colaps
Publicat acum 40 minute
România scapă de suspendarea fondurilor europene. CE vine, totuși, cu un avertisment
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Noi 2025
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat acum 20 ore si 44 minute
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Publicat pe 23 Noi 2025
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
Publicat pe 24 Noi 2025
Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea
Publicat pe 24 Noi 2025
Românii nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără autorizație, începând cu februarie 2026
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close