Titi Aur: Ar trebui să învățăm să circulăm corect pe autostrăzi / Greșeala pe care șoferii o fac frecvent / video

Florin Răvdan, jurnalist DC News, și Titi Aur, instructor de conducere defensivă, au vorbit despre șoferii care accelerează atunci când sunt depășiți pe autostradă și îl forțează astfel pe cel care vrea să facă depășirea să depășească limita normală de viteză. Instructorul a explicat că acest comportament este frecvent întâlnit, greu de înțeles și care creează situații periculoase pe șosele.

„Apropo de situații din astea de depășire și cel din față nu te lasă, mai întâlnești acei șoferi care merg cu 90, 100, 110. Te dai pe banda 2 să-i depășești și când ajungi în dreptul lor, accelerează și ești forțat, dacă vrei să duci depășirea până la capăt, să sari cu mult peste 130", a spus Florin Răvdan.

„De zeci de ori mi s-a întâmplat. N-am să înțeleg niciodată de ce au acest comportament. Și mie mi s-a întâmplat de multe ori. Mă apropii repede de cel din față - e clar că dacă eu sunt în jurul la 130, el are 100-110 pentru că mă apropii repede - trec pe banda 2 din timp, că n-am pe nimeni în spate, și nu-l mai ajung. Sau când îl ajung, merge din ce în ce mai tare și mai tare.

Mă vede în oglinda și zice: „Dar ce, mă depășește ăsta?". Și începe să accelereze. Dacă mai ai și unul cu 170 în spatele tău, rămâi undeva la mijloc, că nu știi cum să faci. Intri iar pe banda 1, dar ăla din față merge încet. Apoi zici: „Hai să intru", dar dacă vrei să-l depășești, trebuie să te duci tu la 150, la 160. Și iarăși nu înțeleg de ce", a spus Titi Aur.

„Ar trebui să învățăm să circulăm pe autostradă"

Titi Aur a criticat modul în care se circulă pe autostrăzile din România și a descris o agresivitate pasivă și un trafic neregulat care creează tensiuni și stres.

„Circulăm pe autostradă neregulat, rău, periculos, agresiv - o agresivitate pasivă, nu în sensul că vine să intre în tine, dar sunt niște gesturi care nu fac altceva decât să creeze tensiuni.

Eu spun că, de multe ori, mai bine merg pe națională decât pe autostrada din România. Este mai stresant să merg pe autostrada din România pentru că nu vreau să-mi asum, nu vreau să fiu ăla care merge cu 170-180. Dacă aș merge cu 170-180, ar fi mai simplu, pentru că aș merge tare, dar ar trebui să fiu mereu ilegal, să fiu în zona aia penibilă, să mă prindă radarul și să mă sancționeze sau să stau să pândesc radarele, iar dacă vreau să merg cu 120-130, este groaznic.

Faza asta și mie mi s-a întâmplat de multe ori. Te apropii de el, treci pe banda 2 și nu-l mai ajungi sau îl ajungi la limită. (...)

Doar la noi se întâmplă asta. În România, noi avem stilul nostru. Ar trebui să învățăm să circulăm pe autostradă", a spus Titi Aur.

„Le e rușine să meargă pe banda 1"

Titi Aur a vorbit despre modul greșit în care mulți șoferi folosesc benzile de circulație pe autostradă. Acesta a observat că majoritatea șoferilor conduc pe banda a doua, deși banda întâi este liberă, și a explicat că acest comportament vine din orgoliu sau rușine.

„Să nu mai vorbim de colțul de A3 care are trei benzi pe sens, unde cei care merg cu 170, merg pe banda 3, iar cei care vor să meargă normal, merg pe banda 2, dar sunt frânați de cei care merg cu 90 pe banda 2", a spus Florin Răvdan.

„Dar nu merge niciunul pe banda 1. Deci toți cei care merg cu 80-90 merg pe banda 2. Le e rușine să meargă pe banda 1. Deci pe bucata aia, dacă vii de la Balotești până la București, unde sunt trei benzi, aceeași treabă se întâmplă de fiecare dată.

Banda 2 este ocupată de cei care merg lent și pe banda 1 poți să mergi cu oricât că e liberă de obicei. Dar nu-i normal. De ce să mergi pe acolo? Și dacă mergi cu 130, n-ai de ce să mergi pe acolo. Și dacă mergi cu 180, tot pe banda 1 trebuie să mergi, dacă celelalte benzi sunt... Dar cei care merg lent, toți merg pe banda 2. Le e rușine.

Eu așa consider că ei se simt prea fraieri dacă merg: „Adică cum? Eu să merg pe banda 1, dar ce, sunt cu căruța? Pe banda 2!", a spus Titi Aur la emisiunea DC Conducem, de pe DC News și DC News TV.

