Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a răspuns solicitării de informații trimise de către DC NEWS, despre incidentele cu drone civile raportate pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” – Otopeni, în luna septembrie 2025.

Astfel, MAI ne-a comunicat că în cazul incidentelor din data de 19 septembrie și din data de 28 septembrie, au fost deschide două dosare penale. Totuși, proprietarii dronelor încă nu au fost găsiți.

Precizările MAI

"Referitor la evenimentele indicate în datele de 19.09.2025 și 28.09.2025 polițiștii din cadrul Inspectoratului General al Politici Române s-au sesizat din oficiu cu privire ia săvârșirea infracțiunii de „Operarea unei aeronave într-o zonă interzisă, instituită și publicată conform reglementărilor specifice” faptă prev. și ped.de art. 117 alin. (2) din Codul Aerian, fiind astfel constituite 2 dosare penale ce au fost înaintate unității de parchet competente material și teritorial, respectiv Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

În ambele situații prezentate, polițiștii au desfășurat activități investigativ- operative în proximitatea aeroportuară, dar și pe raza localităților unde au fost reperate ca fiind ridicate dronele în cauză. În cele două cauze penale înregistrate se efectuează cercetări sub coordonarea unității de parchet competentă, pentru identificarea autorilor și stabilirea cu exactitate a situației de fapt, respectiv tragerea acestora la răspundere", ne-a transmis MAI.

Reamintim că pe 9 septembrie 2025 – o aeronavă aflată în procedură de apropiere pentru aterizare pe Aeroportul Otopeni a raportat prezența a unei drone la aproximativ 3 km de pragul pistei 26R.

Ulterior în data de 28 septembrie 2025 – zborul BA886 al companiei British Airways a raportat prezența unei drone pe pistă în timpul procedurii de aterizare. Atunci Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunțat că a fost dispusă ca măsură preventivă imediată, suspendarea temporară a aterizărilor, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de aşteptare. Ulterior, după evaluarea situaţiei, operaţiunile de aterizare au fost reluate pe cealaltă pistă a aeroportului, fără incidente.

Precizăm că potrivit art. 117 alin. (2) din Codul Aerian, menționat de MAI, "operarea unei aeronave într-o zonă interzisă, instituită şi publicată conform reglementărilor specifice, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă".