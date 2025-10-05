Scandal într-un mall din Bucureşti. Două femei care furau dintr-un magazin le-au bătut pe angajate

Cele două femei sunt cercetate penal pentru furt, lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.



"În fapt, la data de 4 octombrie, poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către personalul responsabil cu paza unui punct de lucru cu privire la faptul că mai multe persoane ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un spaţiu comercial situat la o adresă din Sectorul 2. Poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie s-au deplasat cu operativitate la faţa locului şi au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă. La scurt timp, în proximitate, au fost depistate trei femei, cu vârste de 21, 25, respectiv 51 de ani, bănuite de comiterea infracţiunilor, ulterior acestea fiind conduse la sediul subunităţii, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale ce se impun. În baza probatoriului administrat, s-a reţinut că, la data menţionată, în timp ce se aflau în incinta unui spaţiu comercial din Sectorul 2, două femei ar fi sustras mai multe articole vestimentare, cauzând un prejudiciu de peste 750 de lei", anunţă duminică Poliţia Capitalei într-un comunicat de presă.



Mai mult, cele două femei sunt acuzate că ar fi bătut două angajate, care încercau să recupereze bunurile furate, scrie Agerpres.



"Totodată, în momentul în care cele două femei ar fi părăsit incinta magazinului, ar fi fost întâmpinate de către două angajate ale societăţii comerciale, prezente acolo pentru a recupera bunurile. În acest context, cele două bănuite le-ar fi agresat fizic pe cele două angajate, prin aceea că le-ar fi prins de păr şi le-ar fi lovit cu pumnii şi picioarele în diferite zone ale corpului, fiind sprijinite şi de către o altă femeie, în vârstă de 51 de ani. În urma probatoriului administrat în cauză, cele două persoane cu vârste de 21 şi 25 de ani au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraţilor cu propuneri legale", precizează poliţiştii.