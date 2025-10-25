€ 5.0835
Data actualizării: 12:06 25 Oct 2025 | Data publicării: 12:05 25 Oct 2025

EXCLUSIV Măsurile din Danemarca care puteau preveni tragedia din Berceni. Şoferul din Bucureşti putea fi sancţionat înainte
Autor: Florin Răvdan

mama ucisa trecere pietoni captura video
 

O femeie a murit, iar copilul ei de 2 ani a fost grav rănit, după ce o maşină i-a acroşat pe o trecere de pietoni în Berceni, Bucureşti.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a spus la DC Conducem cum putea fi prevenit tragicul accident din Capitală, dând drept exemplu pedeapsa unui şofer din Danemarca. Acela a postat pe reţelele de socializare cum gonea cu 200 km/h pe o şosea daneză, iar autorităţile nu au stat pe gânduri. I-au dat acestuia o amendă de 20.000 euro, i-au confiscat maşina, l-au condamnat la 30 de zile de închisoare cu executare, însă nu i-au suspendat şi permisul de conducere. 

"În ţările nordice, se ţine cont de dreptul la muncă, dar în funcţie de abaterea făcută. Însă amenda, sancţiunea, e atât de mare încât ai spune că mai bine îţi suspendă permisul. Dacă lucrezi şi spui instanţei că te lasă fără serviciu dacă îţi ia permisul, instanţa spune ok, dar te costă mult mai mult. Pe parte administrativă, sancţiunea e mult mai mare. 

Noi avem dezavantajul că sistemul nostru nu este unul eficient de coerciţie. În multe ţări europene, nu e sistemul de la noi. La noi e aşa: te opreşte poliţistul şi te sancţionează. Acolo poliţistul constată şi judecătorul decide. Şi judecata e rapidă. Există instanţe pentru circulaţie. Pentru sancţiuni mici, că ai trecut pe roşu, că nu ai acordat prioritate, judecătorul decide. Şi ţine cont şi de acest aspect, de dreptul la muncă. 

Dădeam exemplul din Danemarca, unde un şofer cu BMW s-a filmat conducând cu 200 km/h. L-a condamnat la o lună de închisoare, i-a luat maşina, i-a dat 20.000 euro, dar i-a dat dreptul să conducă imediat după eliberare. Că a susţinut că se duce la muncă. Dar maşina aia a fost confiscată. Doar pentru că a postat undeva, pe internet. 

Şi comparând cu accidentul nostru din Berceni, unde cel care a făcut accidentul cu tânăra mămică de pe trecerea de pietoni, şi el a făcut la fel înainte. S-a postat mergând cu viteză, nu a păţit nimic. În Danemarca, acela a fost sancţionat rău de tot, fără să producă accident. La noi nu! Deci societatea i-a creat această posibilitate şoferului de la noi să meargă mai departe, din greşeală în greşeală. 

Într-adevăr, la accidentul acesta şoferul e vinovat că nu a acordat prioritate. Dar mergând în spate, societatea are şi ea vina. Că nu l-a învăţat, nu l-a educat. Nu a ştiut partea de prevenţie", a declarat Titi Aur la DC Conducem.  

Șoferul în vârstă de 20 de ani care a accidentat mortal o femeie pe Șoseaua Berceni și a rănit-o grav pe fetița acesteia a fost arestat preventiv pentru ucidere din culpă.

dc conducem
titi aur
accident Berceni
sofer danemarca
