Cutremur puternic de magnitudine 7,3, urmat de patru replici puternice / Update: Risc de tsunami, oameni evacuați

Actualizare 2:

Alte două replici semnificative au fost înregistrate: una cu magnitudinea 5,6 la ora 16:10, la 260 km sud-est de Ushuaia, respectiv o alta de 5,4 la ora 16:55, la 287 km sud de același oraș.

Sursa foto: USGS Earthquakes

Actualizare 1:

Serviciul Național de Prevenire și Răspuns la Dezastre din Chile a anunțat că o zonă de coastă din regiunea Magallanes, situată în extremitatea sudică a țării, trebuie evacuată din cauza riscului de tsunami, transmite Reuters.

„Facem apel la evacuarea coastei în întreaga regiune Magallanes”, a declarat președintele Gabriel Boric pe platforma X, adăugând că toate resursele statului vor fi puse la dispoziție pentru a face față eventualelor efecte.

Videoclipuri publicate pe rețelele de socializare arată oameni evacuându-se, calm, în timp ce sirenele se aud în fundal. Serviciul Hidrografic și Oceanografic al Marinei din Chile (SHOA) a estimat că valurile vor ajunge în bazele din Antarctica și în orașele din sudul extrem al Chile în orele următoare.

Tsunami warning sirens in Puerto Williams, Chile

People are moving to higher ground after 7.4 Earthquake. pic.twitter.com/ImLCnigJzW